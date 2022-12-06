Сборная Марокко обыграла Испанию по пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2022

Сборная Марокко обыграла команду Испании в серии пенальти и впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Основное время игры закончилось нулевой ничьей. В серии пенальти марокканцы победили со счетом — 3:0.

Соперник сборной Марокко в 1/4 стадии play-off определится в матче команд Португалии и Швейцарии. Он пройдет позже сегодня, начало в 22:00 мск. В стартовый состав португальцев не был включен нападающий Криштиану Роналду.

Первой парой четвертьфинала ЧМ стала Хорватия и Бразилия. В 1/8 финала хорваты обыграли японцев, а бразильцы — южнокорейцев.