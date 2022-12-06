Россия запросила на 9 декабря заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Украине

Россия созывает заседание Совета Безопасности ООН 9 декабря на тему поставок западного оружия Украине из-за распространившейся контрабанды. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.

«Западное оружие, предназначавшееся Украине, все чаще попадает в руки бандитов и террористов различных мастей, не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, и в Африке. Эта проблема создает реальную угрозу международному миру и безопасности и заслуживает прицельного внимания Совета Безопасности. Поэтому мы просим индийское председательство созвать по ней отдельное заседание в пятницу, 9 декабря»,— сказал Небензя (цитата по ТАСС).

В июле Европол выявил признаки «организованной контрабанды оружия» из Украины. Сообщалось, что преступники вывозят в Европу «значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов». После Еврокомиссия заявила о создании специального хаба в Молдавии для поддержки безопасности, в том числе по вопросу контрабанды оружия с Украины. 27 октября США рассказали о плане по борьбе с утечками оружия.

О последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян