ЕС призвал Западные Балканы следовать санкционной политике в отношении России

Евросоюз (ЕС) призвал страны Западных Балкан следовать политике ограничительных мер в отношении России. Об этом говорится в итоговой декларации саммита ЕС—Западные Балканы, прошедшего в Тиране.

«Общее видение будущего предполагает взаимную ответственность и общие ценности. По мере углубления нашего сотрудничества мы настоятельно призываем добиться быстрого и устойчивого прогресса в направлении полного согласования с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС и действовать соответствующим образом, в том числе по ограничительным мерам ЕС»,— говорится в декларации.

Западные Балканы — это термин, используемый в ЕС для обозначения шести стран Южной и Восточной Европы, на которые распространяется политика расширения ЕС: Республика Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Республика Косово, Республика Северная Македония и Республика Сербия.

Предыдущий саммит между лидерами ЕС и Западных Балкан состоялся в октябре 2021 года в Словении.

Мария Федотова