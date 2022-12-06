ЦБ: инвесторы вывели с ИИС больше, чем внесли впервые с 2015 года

Центральный банк РФ (ЦБ) опубликовал обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг в третьем квартале 2022 года (.pdf). Согласно данным регулятора, объем портфелей индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам третьего квартала снизился на 7%, до 395 млрд руб.

Падение произошло из-за отрицательной переоценки российских акций в сентябре, а также в связи с выводом средств клиентами. Как отметили в ЦБ, в третьем квартале клиенты впервые с 2015 года вывели с ИИС больше средств, чем внесли. Разница составила 4 млрд руб.

Из обзора ЦБ следует, что число ИИС на третий квартал выросло на 1%, составив 5,1 млн. «В условиях высокой неопределенности в экономике и снижения горизонта планирования розничные инвесторы не проявляли существенного интереса к трехлетним инвестициям в ИИС»,— пояснил регулятор.

Число ИИС в рамках доверительного управления снижается второй квартал подряд — клиенты закрыли втрое больше счетов, чем открыли. Регулятор объяснил эту тенденцию низкой доходностью крупнейших стратегий, а также склонностью граждан к краткосрочным вложениям.

ИИС — это брокерский счет или счет доверительного управления физлица, с помощью которого можно приобрести ценные бумаги и валюту на бирже. Часть инвестиций можно получить обратно в виде налоговых вычетов от государства. Вывести деньги с ИИС можно только при его закрытии.

Лусине Баласян