Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦБ: инвесторы вывели с ИИС больше, чем внесли впервые с 2015 года

Центральный банк РФ (ЦБ) опубликовал обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг в третьем квартале 2022 года (.pdf). Согласно данным регулятора, объем портфелей индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам третьего квартала снизился на 7%, до 395 млрд руб.

Падение произошло из-за отрицательной переоценки российских акций в сентябре, а также в связи с выводом средств клиентами. Как отметили в ЦБ, в третьем квартале клиенты впервые с 2015 года вывели с ИИС больше средств, чем внесли. Разница составила 4 млрд руб.

Из обзора ЦБ следует, что число ИИС на третий квартал выросло на 1%, составив 5,1 млн. «В условиях высокой неопределенности в экономике и снижения горизонта планирования розничные инвесторы не проявляли существенного интереса к трехлетним инвестициям в ИИС»,— пояснил регулятор.

Число ИИС в рамках доверительного управления снижается второй квартал подряд — клиенты закрыли втрое больше счетов, чем открыли. Регулятор объяснил эту тенденцию низкой доходностью крупнейших стратегий, а также склонностью граждан к краткосрочным вложениям.

ИИС — это брокерский счет или счет доверительного управления физлица, с помощью которого можно приобрести ценные бумаги и валюту на бирже. Часть инвестиций можно получить обратно в виде налоговых вычетов от государства. Вывести деньги с ИИС можно только при его закрытии.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...