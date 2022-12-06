«Серебряный ручей» вывели на чистую воду

Заместитель директора ООО «Крона» Ильнур Шафиков и учредитель ООО «Базис» Альбина Булатова (обе компании аффилированы с ГК «Рассвет» предпринимателя Рашита Багаутдинова) предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. «Крона» выступала застройщиком проблемного ЖК «Серебряный ручей» в Уфе, а «Базис» начинал строить ЖК «Дубрава» в Кармаскалинском районе республики Башкортостан. Ущерб, нанесенный 903 дольщикам, в СКР оценивают в 1,7 млрд руб. Рашит Багаутдинов, который также обвиняется в мошенничестве, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Второй отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении заместителя директора ООО «Крона» Ильнура Шафикова и учредителя ООО «Базис» Альбины Булатовой. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело будет направлено на рассмотрение в Советский районный суд Уфы.

По версии следствия, Ильнур Шафиков, Альбина Булатова и владелец ГК «Рассвет» Рашит Багаутдинов фактически управляли несколькими компаниями, входившими в ГК «Рассвет»,— «Крона», Управление капитального строительства «Монолитстрой», «Омега», «Базис» и «Импульс». В 2011–2021 годах они привлекли средства по договорам долевого участия на строительство восьми многоквартирных домов в двух жилых комплексах — уфимском «Серебряном ручье» и «Дубраве» в Кармаскалинском районе. Свои обязательства компании не исполнили, отметили в СКР. Общая сумма ущерба, нанесенного 903 дольщикам, оценивается в 1,7 млрд руб. Часть этих средств была похищена, полагает следствие. Фактически обвиняемые не имели намерений и реальной финансовой возможности построить дома, считает прокуратура.

По данным надзорного ведомства, средства дольщиков были направлены, в частности, на погашение кредитов, строительство другой недвижимости.

Известно, что компании господина Багаутдинова возводили многоэтажное жилье в Подмосковье.

Ильнур Шафиков и Альбина Булатова вину не признают. На имущество обвиняемых, их близких родственников и аффилированных с ними компаний общей стоимостью более 1,5 млрд руб. наложен арест.

Рашит Багаутдинов скрылся от органов следствия. В текущем году предприниматель был объявлен в федеральный розыск. Материалы дела в отношении него выделены в отдельное производство, а сам он заочно арестован судом.

ЖК «Серебряный ручей» на пересечении улиц Дагестанской и Генерала Кусимова начинал строиться в 2012–2014 годах. Застройщиком выступала «Крона». Планировалось возвести шесть домов от 5 до 12 этажей.

До 2018 года строительство домов велось в вялотекущем режиме, а затем окончательно остановилось. Недостроенными остались четыре дома, квартиры в которых ожидали 749 покупателей.

В 2018 году было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества со средствами дольщиков «Серебряного ручья» в отношении неустановленных лиц. В прошлом году после признания «Кроны» банкротом федеральный Фонд развития территорий выплатил компенсации обманутым дольщикам на общую сумму около 1,6 млрд руб., еще 223,2 млн руб. выделила республика.

«Базис» начал возводить ЖК «Дубрава» в 2014 году в рамках социальной программы «Жилье для российской семьи». Из восьми трехэтажных домов не сданы четыре, пострадавшими оказались около 140 человек.

В 2019 году «Базис» был признан банкротом. Дольщикам, по данным министерства строительства и архитектуры Башкирии, выплатили компенсации на 167 млн руб. Альбина Булатова стала банкротом в текущем году.

В рамках уголовного дела Фонд развития территорий был признан гражданским истцом. Совокупный размер исковых требований фонда превышает 2 млрд руб. «Признание гражданским истцом позволит фонду вернуть в бюджет средства, затраченные на восстановление прав граждан»,— сообщала организация.

В 2019 году Рашит Багаутдинов был признан банкротом. Сумма требований кредиторов к нему составляет 432,4 млн руб.

Основным является финансовая корпорация «Открытие» — около 300 млн руб. В текущем году господин Багаутдинов и его сын Тимербулат были привлечены к субсидиарной ответственности по долгам аффилированного ООО «Специализированный застройщик "КВС МСК"» (Московская область, Люберцы).

Связаться с Рашитом Багаутдиновым не удалось. Его сын Тимербулат Багаутдинов на звонки и сообщения не ответил. Ильнур Шафиков отказался разговаривать. Адвокат Альбины Булатовой Лариса Иванникова от комментариев отказалась.

Адвокат Шамиль Харисов, представляющий интересы Ильнура Шафикова, отметил, что его подзащитный выполнял в компании лишь служебные обязанности.

Влада Шипилова, Уфа