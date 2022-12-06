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Коммерсантъ FM
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Администрация Нижневартовска сообщила о восьми погибших при взрыве газа в пятиэтажке 4 декабря

Администрация Нижневартовска сегодня, 6 декабря, опубликовала список погибших и пострадавших при обрушении двух этажей пятиэтажки на улице Мира вследствие взрыва газового баллона 4 декабря. В результате происшествия, как следует из списка, восемь человек погибли, четыре находятся в больницах.

Среди погибших — четыре жильца третьего подъезда: 52-летняя женщина, двое подростков 16 и 17 лет, 65-летний мужчина. Еще четыре человека погибли в четвертом подъезде: 3-летний ребенок и его 24-летняя мать, 12-летний подросток и 49-летний мужчина.

В больницах Сургута и Нижневартовска находятся четыре человека. Супруги 62 и 67 лет из третьего подъезда находятся в крайне тяжелом состоянии в ожоговом центре Сургута (ожоги тела составляют 90%).

«На этот час официально признаны погибшими в результате воскресной трагедии восемь человек»,— сообщил мэр города Дмитрий Кощенко. Первое тело было обнаружено в день взрыва, 4 декабря. Остальные обнаружили при разборе завалов сегодня. Таким образом, найдены все, кто был в списке пропавших без вести.

По версии следствия, взрыв произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону в квартире одного из жильцов третьего подъезда на втором этаже. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

После ЧП всем жильцам было предложено эвакуироваться. Сейчас в доме никто не проживает. Директор МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Вадим Татаренков рассказал, что жильцам первого и второго подъездов разрешают со спасателями и полицией заходить в квартиры, чтобы взять необходимые вещи и документы. В целях безопасности они допускаются по очереди, и только в помещения, где безопасно.

Губернатор Югры Наталья Комарова сегодня подписала постановление о выплатах родственникам погибших по 1 млн руб., пострадавшим и получившим травмы легкой степени выплатят по 100 тыс. руб., средней — 300 тыс. руб., тяжелой — 500 тыс. руб.

Татьяна Дрогаева, Екатеринбург

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