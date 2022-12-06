В Вильнюсе начали снос мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище

На Антакальнисском кладбище в Вильнюсе начали демонтаж мемориала в честь павших в Великой Отечественной войне советских солдат. Об этом сообщил телеканал LRT со ссылкой на слова мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса.

По информации телеканала, демонтаж мемориала, состоящего из пяти стел, планируется завершить в течение нескольких недель. «Мы делаем это (демонтаж.— ''Ъ'') уважительно, четко, могилы не разрушаем, и мы очистим себя от этого советского символа. Счастливый день, счастливый момент»,— передает LRT слова господина Шимашюса.

Как сообщает ТАСС, Комитет по правам человека ООН призвал власти Литвы временно воздержаться от демонтажа памятников советским воинам, в том числе мемориала на Антакальнисском кладбище. Литовские власти, по данным агентства, попросили комитет отозвать рекомендацию, но ее оставили в силе.

«Есть муниципальное разрешение и распоряжение муниципалитета, и никаких других разрешений не надо, в этом нет нужды. Я очень рад, что нам не нужно отчитываться перед ООН»,— сказал журналистам мэр Вильнюса. Он заявил, что власти города придерживаются западных стандартов демонтажа. Демонтажные работы обойдутся почти в €60 тыс.

Мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище создан в 1951 году. В 1984 году там установили шесть стел, которые изображают бойцов разных родов войск. На кладбище захоронено более 3 тыс. солдат Красной армии, которые погибли при освобождении Вильнюса от нацистов в 1944 году. Памятник вывели из-под режима охраны 6 июня.

Эрдни Кагалтынов