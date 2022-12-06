Горячую линию для семей мобилизованных открыли в Нижегородской области

Военный комиссариат Нижегородской области открыл горячую линию для семей военнослужащих, призванных по мобилизации и по контракту, сообщили в пресс-службе правительства региона. По всем вопросам можно обращаться по телефонам (831) 419-47-25, 419-78-64 и 433-35-45.

Личные приемы также проводит военный комиссар региона Сергей Агафонов. Он принимает по понедельникам, средам и пятницам в здании военного комиссариата региона на площади Ошарской.

В регионе также работают горячая линия прокуратуры по телефону +7-962-507-58-77, горячая линия Дома народного единства по телефону 8 (831) 233 33 40 и общероссийская линия 122. Вопросы по мобилизации принимают и в чате на сайте заксобрания региона.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября, 31 октября Минобороны объявило о ее завершении. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об окончании мероприятий по призыву 3 ноября. Сколько нижегородцев мобилизовали, не уточняется.

Елена Ковалева