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Коммерсантъ FM
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Российские и белорусские военные отработали на учениях зачистку населенных пунктов

Министерство обороны Белоруссии объявило о начале плановых занятий по боевой готовности. Одна из основных целей учений — поддержание боевой и мобилизационной готовности войск республики на требуемом уровне. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки. Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления»,— сообщила пресс-служба Минобороны.

Среди целей плановых учений — повышение слаженности органов военного управления, совершенствование практических навыков командиров и обучение личного состава действиям в различных условиях обстановки.

На территории Белоруссии также продолжают курс интенсивной боевой подготовки российские военные Западного военного округа (ЗВО), входящие в состав региональной группировки войск, сообщило Минобороны РФ. Российские военные отработали на полигоне в Белоруссии «зачистку» населенного пункта.

3 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военные, входящие в российско-белорусскую региональную группировку, проходят подготовку как единая армия. По информации Минобороны Белоруссии, численность российских военнослужащих в составе группировки достигает 9 тыс. человек. О том, что на территории республики будет развернута региональная российско-белорусская группировка, господин Лукашенко сообщил в октябре. Ее создание, по словам президента, обусловлено угрозами со стороны Запада.

О совместной группировке войск — в материале «Ъ» «Откуда на Беларусь готовилось пополнение».

Эрдни Кагалтынов

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