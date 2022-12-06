Зарубежные СМИ: Как Китай смягчает COVID-ограничения?

Китай пошел на смягчение ковидных ограничений — в итоге основные биржевые индексы в плюсе, инвесторы воодушевлены. К постепенному отказу от политики нулевой терпимости привели и массовые протесты, которые охватили страну. Правительство проявило гибкость, признают западные СМИ. Но восстановление экономики, по их мнению, не будет быстрым. О том, что пишут западные СМИ о Китае, — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aly Song, Reuters Фото: Aly Song, Reuters

На призыв британской The Guardian связаться с редакцией откликнулись десятки читателей со всего Китая. «Честно говоря, никогда бы не подумал, что в этой стране протесты могут быть настолько массовыми»,— поделился студент из провинции Сычуань. Смертельный пожар в многоэтажке в Урумчи стал лишь поводом, соглашаются респонденты. «Вокруг — рецессия,— заявила изданию жительница Пекина. — Людей в торговых центрах меньше, малый бизнес закрывается, цены растут. Это просто катастрофа, не из-за COVID-19, а из-за глупой политики». Важным фактором стал и чемпионат мира по футболу. «Весь мир открывается и веселится, а ты не можешь из своего города выехать,— посетовал маркетолог из Шэньчжэня. — Это деморализует и бесит».

Некоторые сочли протесты недостаточно масштабными. «Большинство просто хотят вернуться к нормальной жизни, но мало кто понимает, что трагедии продолжатся, пока это правительство у власти»,— заявила изданию 21-летняя девушка из Пекина.

«Не каждый китаец надеется дожить до демократии, но хотя бы вернуться к прежнему ритму: свободное перемещение, никаких ПЦР, никакого бесконечного карантина. Сейчас это звучит как роскошь»,— сообщил 27-летний фрилансер из Шэньчжэня.

И протесты дали результат: в городах Китая смягчают карантин и отменяют обязательное тестирование. Это может стать первым официальным признанием недостатков в политике нулевой терпимости, лично одобренной лидером Си Цзиньпином, отмечает The Wall Street Journal. Эта стратегия хоть и привела к меньшему числу погибших, но вызвала не только протесты, но и внутренний экономический спад, а также стала одним из самых больших рисков для глобальных рынков. Однако путь к полной отмене ограничений будет долгим и тернистым: слишком уж низкий в Китае уровень вакцинации, особенно среди пожилых, отмечает WSJ.

По сообщению агентства Bloomberg, смягчение мер в отношении COVID-19 в мире встретили с оптимизмом. Индекс Гонконгской биржи в понедельник, 5 декабря, вырос более чем на 4,5%. Впервые за три дня подорожала нефть: марки Brent и WTI прибавили по 0,5%.

Однако настроение инвесторам могут испортить и США: в Белом доме обсуждают введение климатических тарифов на китайскую сталь и алюминий, выяснил Bloomberg. Прежде пошлины были инструментом торговых войн, но теперь Штаты могут использовать их для продвижения своей климатической повестки. В то же время эта мера поддержит американское производство, что однажды уже пытался сделать экс-президент Дональд Трамп.