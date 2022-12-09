Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Признаков спада спроса пока нет»

Алексей Докучаев, заместитель гендиректора S7 Group

О том, насколько полеты за рубеж выгоднее внутренних рейсов, и о влиянии субсидий на стоимость билетов и динамике спроса “Ъ” рассказал заместитель гендиректора S7 Group Алексей Докучаев.

Алексей Докучаев

Алексей Докучаев

Фото: пресс-служба S7

Алексей Докучаев

Фото: пресс-служба S7

— Насколько международные рейсы (МВЛ) в этом году оказались рентабельнее внутренних?

— Можно сказать, что ставки были сопоставимы. Международное сообщение стартовало достаточно поздно, некоторое время пришлось потратить на перестроение маршрутной сети. Возвращение ощутимых объемов было завершено к высокому летнему сезону. Доходность этих рейсов была довольно близка к показателям внутренних и к уровням 2019 года.

— Разве МВЛ не в 1,5–2 раза рентабельнее внутренних?

— Точно не в полтора раза, но и не один к одному, а где-то в промежутке.

— Насколько выше могли быть цены на билеты по стране без антисанкционной субсидии на 100 млрд руб.?

— Тарифы для пассажира на километр пути, по нашим расчетам, были ниже этим летом на 4%, то есть без учета субсидий можно было говорить о росте цен на 8–10%.

— С ноября субсидии не действуют. Вы успели заметить влияние на спрос или ценообразование?

— Нет, начался низкий сезон, и самый пик падения спроса как раз приходится на середину ноября—конец второй декады декабря. Потом эта длящаяся фаза — с конца новогодних праздников и до начала высокого сезона весной — не дает ценам расти, мы их снижаем.

— В S7 оценивали вероятное снижение пассажиропотока без субсидий в этом году на 20–25%. Следует ли ожидать падения в 2023 году?

— Сигналов к снижению планки пассажиропотока, как и по тарифам, пока нет: мы не видим никакой драмы в этом смысле.

— В случае снижения спроса в 2023 году будет иметь смысл останавливать парк для экономии ресурса самолетов?

— На практике, повторюсь, признаков спада нет. А пока есть спрос, нам интереснее летать — с программами субсидирования или без них. Загадывать, какой будет ситуация летом, сложно: конфигурации спроса и предложений зависят от многих факторов. Но мы надеемся на продление программы субсидирования, и не мы одни. Именно эта мера насытила наше расписание спросом, за который все переживали с марта.

— Усилилась ли конкуренция на МВЛ по мере «дебермудизации» парка других перевозчиков к концу лета?

— С одной стороны, мы ее заметили. С другой стороны, назвать это борьбой за пассажира сложно, поскольку объемы емкостей совершенно не те, что были год назад. Говорить о привычных конкурентных реалиях пока не приходится. Но пассажиры хотят больше летать за рубеж: мы видим это и по скорости бронирований, и по поисковым запросам даже на отсутствующих пока маршрутах. И будем стараться удовлетворить спрос, искать возможности по всем странам, где есть рынок.

— Какие неденежные меры поддержки нужны отрасли?

— В первую очередь важно решить проблему с запасными аэропортами, способными принимать самолеты в ночное время. Наиболее остро этот вопрос стоит в Сибири, западной части Дальнего Востока и на приграничных территориях. Все присутствующие там перевозчики ощущают невозможность наращивать емкости без круглосуточного расписания. Это касается не только внутренних перелетов в регионах, но и транзитных маршрутов. Меры поддержки аэропортов позволили бы обеспечивать лучшие стыковки для перелетов с Востока на Запад через наш хаб в Новосибирске и предлагать более удобные продукты на Дальнем Востоке.

Интервью взяла Айгуль Абдуллина

Вылет из Бермудского треугольника

Вылет из Бермудского треугольника

Россия собрала в своем реестре 300 самолетов для рейсов за рубеж

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...