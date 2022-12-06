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Коммерсантъ FM
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VK Play добавил режим виртуального компьютера

На сервисе облачного гейминга VK Play Cloud появился новый режим виртуального компьютера. Он позволяет запускать удаленный игровой компьютер, скачивать и устанавливать на него игры, запускать игровые и не только связанные с играми программы.

У такого виртуального компьютера в распоряжении 16 ГБ оперативной памяти и 8+ ГБ видеопамяти. Режим доступен при использовании сервиса с почасовой оплатой, а также в подписках «Премиум» (3,6 тыс. руб. за месяц) и «Комфорт» (2 тыс. руб. в месяц). Облачный сервис VK Play Cloud поддерживает все основные игровые лаунчеры, для быстрого запуска доступно несколько сотен игр, включая популярную Genshin Impact.

Ранее VK Play представил программу поддержки стримеров, а также анонсировал, что на сервисе с июня 2022 года число российских разработчиков выросло в два раза — до 600.

О том, как VK рассчитывает создать игровой инструментарий и продавать его «Ростеху», в материале «Ъ» «В движке появились новые детали».

Евгений Федуненко

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