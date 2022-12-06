Путин обсудил с Совбезом вопросы внутренней безопасности России

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета Безопасности. В режиме видеоконференции обсуждались вопросы обеспечения внутренней безопасности страны. Встреча проходила в закрытом формате.

Ранее сегодня, 6 декабря, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотника в районе аэродрома, после которой загорелся нефтенакопитель.

Накануне, 5 декабря, в результате атаки военных аэродромов в Рязанской и Саратовской областях погибли трое военнослужащих технического состава. Минобороны утверждало, что украинские БПЛА были сбиты, а обломками беспилотников «была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов». Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что поводов для беспокойства, нет.

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ» «"Стрижи" налетели».

Милена Костерева