Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин обсудил с Совбезом вопросы внутренней безопасности России

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета Безопасности. В режиме видеоконференции обсуждались вопросы обеспечения внутренней безопасности страны. Встреча проходила в закрытом формате.

Ранее сегодня, 6 декабря, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотника в районе аэродрома, после которой загорелся нефтенакопитель.

Накануне, 5 декабря, в результате атаки военных аэродромов в Рязанской и Саратовской областях погибли трое военнослужащих технического состава. Минобороны утверждало, что украинские БПЛА были сбиты, а обломками беспилотников «была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов». Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что поводов для беспокойства, нет.

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ» «"Стрижи" налетели».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...