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Коммерсантъ FM
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FT: Британия заканчивает работу над выработкой правил регулирования криптовалют

Министерство финансов Великобритании близко к завершению работы над сводом правил регулирования криптовалютного рынка в стране, сообщает Financial Times (FT).

В частности, по данным источников газеты, более широкие полномочия получит Управление по финансовому надзору. Оно, согласно планам властей, должно получить право всецело регулировать деятельность криптовалютных компаний в Великобритании, включая то, как они рекламируют свои услуги и товары. Кроме того, правительство рассматривает возможность введения запрета продажи криптовалют в Британии для иностранных компаний, а также намерено определить порядок ликвидации криптовалютных компаний.

Как отмечает FT, работа над правовой базой для регулирования криптовалютного рынка в Британии активизировалась после краха FTX Group. Проблемы FTX потянули за собой десятки других компаний. Так, с серьезными проблемами с ликвидностью столкнулся криптовалютный брокер Genesis, который сейчас отчаянно ищет $1 млрд. По данным Morgan Stanley, в общей сложности от краха FTX могут пострадать 63 компании.

Кирилл Сарханянц

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