Коксохимики обменяются опытом в Магнитке

6 декабря на Магнитогорском металлургическом комбинате начинает работу первый этап межзаводской школы по обмену опытом в коксохимическом производстве.



Тема межзаводской школы, инициатором которой выступило АО «Восточный научно-исследовательский углехимический институт» (АО «ВУХИН»), – «Ключевые вопросы и проблемы, связанные с эксплуатацией и ремонтом коксовых батарей». Мероприятие будет проходить в два этапа: 6 и 7 декабря участники будут работать на ММК, а 8 декабря продолжат на площадке ООО «Мечел-кокс» в Челябинске.

Участниками межзаводской школы стали около 60 человек, представляющих как коксохимические подразделения крупнейших металлургических холдингов страны, так и специализированные коксохимические предприятия, а также сервисные компании, занимающихся обслуживанием коксовых батарей и других агрегатов КХП. Всего в Магнитке ждут представителей более 25 компаний. В их числе, помимо ММК и Мечела, НЛМК, Северсталь, ЕВРАЗ, «Губахинский кокс», «Московский коксогазовый завод» и др.

Первый день магнитогорского этапа будет посвящен обсуждению актуальных вопросов, связанных с эксплуатацией коксовых батарей, их ремонтом, а также с огнеупорными материалами для коксовых агрегатов. Среди основных тем – технологические факторы и их влияние на обогрев коксовых печей; отопительная и газоотводящая арматура; температурный режим; гидравлический режим в камере коксования и в отопительной системе. Также участники обсудят горячий ремонт динасовой кладки, капитальный ремонт коксовых батарей, перекладку отопительных простенков на различную глубину и другие аспекты ремонта коксовых батарей.

На второй день межзаводской школы запланировано знакомство участников с производственными цехами коксохимического производства ПАО «ММК» – крупнейшего в металлургической отрасли России. В его состав входят 9 коксовых батарей, способных выпускать 6 млн тонн кокса в год; углеподготовительный цех; цех улавливания и переработки химических продуктов, представленный тремя блоками, в числе которых блок улавливания № 2. Построенный по проекту фирмы «Krupp Koppers», он имеет производительность в 240 тыс. м3 в час очищенного коксового газа, что делает его одним из самых мощных в мире. Работа блока улавливания № 2 позволяет уменьшить выбросы наиболее вредных веществ на 20 тыс. тонн в год.

На коксохимическом производстве ММК сегодня ведется масштабная комплексная реконструкция. Она включает строительство крупнейшей коксовой батареи, реконструкцию цеха улавливания и переработки химических продуктов, а также биохимической установки. Наиболее важным элементом проекта для ММК и всего Магнитогорска, особенно с точки зрения экологической составляющей, является строительство комплекса коксовой батареи №12. Её производительность составит 2,5 млн тонн сухого кокса в год. Поочередный запуск комплекса КБ № 12 запланирован на 2023 год, после чего из эксплуатации поэтапно будут выведены две устаревшие батареи. Это позволит сократить валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. тонн в год, в т.ч. выбросы опасных загрязняющих веществ: бенз(а)пирена – в 12 раз, формальдегида – в 9 раз. А применение технологии сухого тушения даст возможность утилизировать тепло кокса и получать пар для технологических нужд и выработки электроэнергии. Кроме того, новая коксовая батарея позволит сократить выбросы СО2 на 2,2 млн тонн в год.

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»