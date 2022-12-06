Новак заявил об увеличении добычи нефти в России на 2,2%

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что с января по декабрь 2022 года объем добычи нефти с конденсатом увеличился на 2,2%. За 11 месяцев текущего года в РФ было добыто около 488 млн т нефти.

Ранее об этом сообщал «Ъ». Как уточнили источники, в ноябре России удалось увеличить добычу нефти до 1,486 млн т в сутки перед введением эмбарго Евросоюза (ЕС). Таким образом, при сохранении текущего уровня производства добыча нефти может приблизиться к 535 млн т по итогам года, против 524 млн по итогам 2021 года.

По информации «Ъ», нарастить добычу нефти удалось в том числе за счет возобновления работы проекта «Сахалин-1», где правительство РФ в октябре заменило оператора с американской ExxonMobil на «Роснефть». Однако достичь уровня добычи февраля-марта в 1,5 млн т в сутки не удалось.

Вчера, 5 декабря, вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти в ЕС. Также с этого дня введен потолок цен на энергоноситель $60 за баррель со стороны стран ЕС, G7 и Австралии. Сырье дороже установленной цены запрещается страховать и перевозить. Из-за снижения поставок в ЕС Россия переориентировала экспорт на другие рынки, крупнейшими покупателями являются Китай и Индия.

Подробнее об увеличении добычи нефти в России — в материале «Ъ» «Нефть подпрыгнула до потолка».

Милена Костерева