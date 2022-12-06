Глава РАО назвала главной проблемой школьников отсутствие функциональной грамотности

В российских школах высокая нагрузка, и дети тратят много времени на выполнение домашнего задания, заявила «РИА Новости» президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева. Она назвала главной проблемой отсутствие функциональной грамотности.

По словам госпожи Васильевой, школьники тратят «огромное количество времени» на выполнение домашнего задания. «Я всегда повторяю: на это есть две причины — это отсутствие функциональной грамотности, то есть "не можем понять то, что видим и читаем", "не можем тезисно передать, что написано в учебнике"»,— убеждена глава РАО.

Еще одной проблемой она назвала отсутствие у детей «возможностей переключиться». Ольга Васильева считает, что школьникам часто не хватает «внутренней и моральной разрядки» и им надо отвлекаться, например, на спорт или на творчество. «Нам очень важно сегодня научить школьников грамотно читать тексты. Это ускорит прежде всего приготовление домашнего задания. Второе — должна быть смена занятий, в том числе переключение на творческий досуг»,— утверждает глава РАО.

Во время выступления в Госдуме в середине ноября министр просвещения Сергей Кравцов назвал «исключительно важным вопросом» создание новых учебников. По его словам, власти «обязаны защищать школьников от псевдоценностей, выстраивая здесь надежные рубежи обороны». Он отметил, что министерство «плотно занимается воспитательной составляющей образовательного процесса».

Подробности — в материале «Ъ» «Депутаты обсудили детские вопросы».

Лаура Кеффер