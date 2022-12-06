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Коммерсантъ FM
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Доллар подорожал до 63 рублей

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже поднялся выше 63 руб./$. Эту отметку американская валюта превысила впервые с 14 октября. Курс евро торгуется на уровне 66,1 руб./€.

Также растет курс юаня — он поднялся выше 9 руб. впервые с 17 августа.

Ослабление российской валюты связывают с введением странами Запада потолка цен на поставки нефти из России. Ограничения вступили в силу вчера, 5 декабря. Европейские импортеры не могут закупать российское топливо дороже $60 за баррель.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

О ценовом потолке на нефть — в материале «Ъ» «Нефть подпрыгнула до потолка».

Лаура Кеффер

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