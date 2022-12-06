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Коммерсантъ FM
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«Ведомости»: покупателем доли «МегаФона» в «Связном» мог стать совладелец ритейлера Малис

Совладелец «Связного» Олег Малис мог выкупить долю «МегаФона» в ритейлере, сообщили источники «Ведомостей». Гендиректор оператора Хачатур Помбухчан сообщил о продаже доли в «Связном» накануне, 5 декабря, но не стал уточнять никаких деталей.

Олег Малис

Олег Малис

Фото: Николай Зверков, Коммерсантъ

Олег Малис

Фото: Николай Зверков, Коммерсантъ

По информации «Ведомостей», руководство ритейлера готовится к обновлению концепции компании. «МегаФон», как утверждается, обсуждал выход из капитала в течение последнего года.

«МегаФон» и «Связной» отказались от комментариев, господин Малис не стал отвечать на вопросы. В ФАС пока не поступало ходатайств о покупке долей в компании ООО «Сеть Связной» (основное юрлицо) или в кипрском DTSRetail (один из владельцев компании).

Solvers Олега Малиса получила контроль над головной компанией «Связного» в 2015 году. «МегаФон» стал совладельцем ритейлера в 2018 году, получив 25% плюс одна акция в результате объединения ритейлера с «Евросетью», которой владел оператор. По данным финансовой отчетности по МСФО по итогам 2021 года, доля «МегаФона» в DTSRetail составляла 26,5%. Доля самой DTSRetail в ООО «Сеть Связной» — 69,25%. К июлю «Связной» получил иски на сумму свыше 14 млрд руб. за неисполнение обязательств по контрактам.

О ситуации в компании — в материале «Ъ FM» «"Связной" собирает иски».

Леонид Уварчев

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