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Коммерсантъ FM
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Поставки газа из Германии в Польшу по Ямал—Европе возобновлены

Поток газа по трубопроводу Ямал—Европа в восточном направлении возобновлен, передает Reuters данные немецкого газотранспортного оператора Gascade. Утром 5 декабря сообщалось о снижении поставок из Германии в Польшу до нуля.

Поток газа был зафиксирован с 19:00 до 20:00 по местному времени (21:00–22:00 по московскому) на газоизмерительной станции «Мальнов» на границе Германии и Польши. В предыдущий час поставки находились на нулевом уровне.

Россия сократила поставки газа в Европу после начала военных действий на Украине, приостановив экспорт по Ямал—Европе и «Северному потоку», который впоследствии был подорван в результате диверсии. Сейчас «Газпром» поставляет газ в Европу через пункт пропуска «Суджа» через Украину и «Турецкий поток» общим объемом около 80 млн кубометров в сутки.

О тои, как ЕС собирается выходить из энергокризиса,— в материале «Ъ» «Европа переписывает формулу газа».

Леонид Уварчев

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