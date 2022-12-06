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Коммерсантъ FM
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Взвесили туман

Экономическую неопределенность удалось прямо связать со спадом инвестиций

Связь экономической неопределенности с инвестициями интуитивно очевидна, но измерить ее сколько-нибудь точно пока никому не удавалось. Первые и очень предварительные результаты проекта MOPS государственного статбюро США (US Census) позволяют дать стартовую оценку. Усиление неопределенности в оценках будущего выпуска в промышленном предприятии на два стандартных отклонения от медианы снижают инвестиции следующего года на 6%. Такой же рост неопределенности резко усиливает интерес промышленных компаний к заемным деньгам и временной занятости. Полные данные MOPS (стартовал еще в 2010 году) появятся лишь через год, а общая методика измерения влияния на инвестиции неопределенности, видимо, станет доступна через несколько лет.

Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Публикация первых и пока предварительных данных проекта Management and Organizational Practices Survey (MOPS) неожиданна: проект, начатый US Census в 2010 году (первая волна) как самый крупный статпроект по изучению управленческих практик в промышленности США, должен был опубликовать подробные данные статопросов 35 тыс. предприятий лишь в 2023 году. Тем не менее в ноябре 2022-го пять экономистов-аналитиков проекта во главе с Николасом Блумом из Стэнфорда опубликовали в серии NBER обработанные данные части опросов MOPS 2015–2021 годов о влиянии неопределенности на инвестиции.

Напомним, что с 2020 года «неопределенность» находится в центре интересов макроэкономистов: сейчас они могут изучать только «объективную неопределенность» (например, деривативы биржевых производных) — но не то, как неопределенность в вопросе будущего спроса влияет на готовность инвесторов вкладывать в проекты. Термин «неопределенность» в этот же период десятки раз употреблялся, например, в официальной коммуникации Банка России (наравне или чаще других центробанков), но оценить даже по порядку величины влияние роста субъективной неопределенности менеджмента/инвесторов на будущий объем инвестирования — задача слишком сложная. Даже при высокой роли в РФ бюджетных инвестиций и госгарантий «скачки» инвестиций, связанных с (сильно нестабильной самой по себе и плохо фиксируемой документально) неопределенностью после 2014 года высоки и, видимо, сильно влияют на прогнозы.

Неопределенность в опросах MOPS второй и третьей волны, в которой менеджмент десятков тысяч промышленных компаний США в рамках официального ежегодного статопроса просили в разных формах прогнозировать динамику будущих производственных показателей, в том числе в формате «минимакса» (отказ в ряде случаев рассматривался как «неопределенность Найта», крайний случай неопределенности), изучалась особо подробно. Главный вывод текста Блума и его коллег — в среднем в этом десятилетии рост субъективной неопределенности в опросах MOPS на следующий год на два стандартных отклонения коррелирует с 6% снижения инвестиций компании в основной капитал в следующем же году. По порядку величины это совпадает с гораздо менее убедительными работами 1999–2016 годов по небольшим выборкам промпредприятий в Германии, Италии и Японии: вероятно, в этом аспекте неопределенность стала более «вычислимой».

Работа была достаточно «дорогой»: выделенный частными и госфондами бюджет на обработку данных превысил $1 млн, и результат может показаться не слишком адекватным: по сути, это всего одна цифра. Помимо этого, Блум и его коллеги — экономисты ФРС, бизнес-школ университетов Чикаго и Тель-Авива, обнаружили достаточно достоверные корреляции полученных оценок «субъективной неопределенности» в промышленности с ростом привлечения заемного (в противовес акционерному) капитала в инвестиции и ростом интереса к найму временного персонала: это интуитивно уже не так очевидно, как связь неопределенности со спадом инвестиций. Тем не менее цифра в 6% (которая, безусловно, относится к рынку США с его предпринимательской и управленческой культурой и не может быть распространена на другие рынки механически) важна сама по себе: после публикации в 2023 году полных данных опросов MOPS и отработки статметодик влияние неопределенности на будущие инвестиции уже не будет, вероятно, описываться в неопределенных и тревожных выражениях — по крайней мере, на нее нельзя будет списывать другие эффекты в инвестициях, что сейчас является обычной практикой.

Дмитрий Бутрин

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