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Коммерсантъ FM
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Путин продлил запрет на сделки с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических компаниях

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым до конца 2023 года продлевается запрет на сделки с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических компаниях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указом президента вносятся изменения в документ от 5 августа о специальных экономических мерах. Указ действовал до 31 декабря 2022 года и теперь продлен до 31 декабря 2023 года включительно.

В исходном документе, подписанном еще в августе, введен прямой запрет, в частности, на сделки с долями в проекте «Сахалин-1» и Харьягинском месторождении. В ноябре президент утвердил перечень из 191 компании, сделки с иностранными долями которых разрешены только по специальному разрешению.

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