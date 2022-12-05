Марию Колесникову перевели из гомельской больницы в стационар колонии

Белорусскую оппозиционерку, главу штаба банкира Виктора Бабарико на президентских выборах в Белоруссии 2020 года Марию Колесникову перевели из гомельской больницы скорой помощи в колонию. Она находится в медицинском стационаре с диагнозом «прободная язва». Госпоже Колесниковой разрешили встретиться с отцом. Об этом сообщила пресс-служба Виктора Бабарико, который также находится в заключении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Колесникова

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Мария Колесникова

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Марию еще на выходных перевели из гомельской больницы скорой помощи в колонию — сейчас она находится в медицинском стационаре. Еще не мене десяти дней она будет находиться под присмотром врачей. Диагноз — прободная язва»,— рассказали в штабе Виктора Бабарико.

Представители экс-кандидата в президенты рассказали, что Мария Колесникова похудела. 10-минутное свидание с ее отцом Александром Колесниковым проходило под присмотром врача и сотрудников колонии.

Марию Колесникову привезли в реанимацию гомельской больницы с хирургической патологией и прооперировали 28 ноября. Ранее сообщалось, что оппозиционерка находится в штрафном изоляторе. В сентябре 2021 года ее приговорили к 11-летнему тюремному сроку по делу о заговоре с целью захвата власти в Белоруссии.

Дарья Эрозбек