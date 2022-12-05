Ярославская прокуратура примет меры для ускорения расследования дела по взрыву на Кузнецова

Заместитель прокурора Ярославской области Владимир Поздняков, отвечая на вопрос «Ъ-Ярославль на брифинге, гарантировал, что будут предприняты меры для ускорения расследования дела по факту взрыва бытового газа в доме на улице Кузнецова в Ярославле.

«Мы гарантируем, что будем контролировать расследование этого дела и примем все возможные меры, чтобы ускорить расследование этого дела. По нашему мнению, оно большой сложности не представляет в отличие от Батова»,— сказал заместитель прокурора.

По предварительным данным, мужчину, который использовал газовое оборудование с нарушениями, что привело к взрыву, хозяйка квартиры пустила как хорошего знакомого. Однако, как отметил господин Поздняков, в таких случаях хозяин несет ответственность за эксплуатацию газового оборудования.

«Давайте дождемся результатов проверки, чтобы посмотреть на те обстоятельства, как хозяйка и проживающий мужчина распорядились между собой по эксплуатации жилья, в частности и газового оборудования»,— сказал Владимир Поздняков.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что сегодня утром в Ярославле в квартире в доме на улице Кузнецова произошел взрыв бытового газа, пострадал 40-летний мужчина. Основные разрушения зафиксированы в квартире, где произошел взрыв. Каждый член пострадавшей семьи дома на улице Кузнецова, в котором сегодня произошел взрыв бытового газа, получит выплату в размере 13 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Похожая ситуация произошла 21 августа 2020 года. В Ярославле в доме на улице Батова,5 произошел взрыв газа, в результате которого погибло три человека и четверо были госпитализированы, 120 семей остались без жилья. Что изменилось в уголовном деле по факту взрыва дома на Батова спустя два года, в материале «Ъ-Ярославль» — «Дом на Батова — исключение».

Алла Чижова