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Коммерсантъ FM
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ICIS: потребление газа в ЕС в ноябре снизилось почти на четверть

Потребление газа в ЕС в ноябре было на 24% ниже среднего уровня за последние пять лет. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на подсчеты аналитической компании ICIS. По ее данным, это в первую очередь связано с сокращением потребления на промышленных предприятиях. «Промышленность показывает самое сильное сокращение потребления газа, и это полностью результат прозрачного рыночного ценообразования»,— считает главный аналитик по рынку газа в Европе ICIS Том Маржец-Мансер.

По мнению аналитиков ICIS, рост цен на газ хотя и отражается негативно на конечных потребителей энергии, позволяет Европе привлекать дополнительные поставки сжиженного природного газа (СПГ) и снижать свою зависимость от российского газа. По данным компании, ЕС и Великобритания в ноябре импортировали рекордные 11,1 млн тонн СПГ, в декабре импорт должен вырасти до 12,2 млн тонн.

Яна Рождественская

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