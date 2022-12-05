ЛУКОЙЛ сменил название президента компании на CEO

Акционеры ЛУКОЙЛа проголосовали за внесение изменений в устав общества по оптимизации органов управления. Решение упразднить коллегиальное правление и передать его полномочия единоличному органу акционеры предложили совету директоров. Теперь президент компании будет называться главным исполнительным директором (CEO).

Согласно новому положению, в права и обязанности CEO добавлены — разработка и реализация общей стратегии развития дочерних обществ, предварительное согласование решений дочерних обществ об участии в других организациях и о приобретении и прекращении прав пользования недрами. Кроме того, главный исполнительный директор сможет принимать решения о реализации акций и других эмиссионных ценных бумаг компании, выкупленных ЛУКОЙЛом.

14 ноября совет директоров компании рекомендовал акционерам упразднить коллегиальное правление и передать его полномочия единоличному органу.

Сейчас президент ЛУКОЙЛа — Вадим Воробьев. На этот пост его утвердили в конце мая 2022 года. Также на собрании акционеров ЛУКОЙЛа отстранили от должности Вагита Алекперова в связи с его включением санкционный список стран Запада.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЛУКОЙЛ ждет смену».

Полина Собакина