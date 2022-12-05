Саудовская Аравия снизит цены на нефть для Азии и Европы

Саудовская Аравия в январе снизит цены на большинство сортов нефти для покупателей в Азии и Европе, при этом для США цены останутся неизменными второй месяц подряд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Saudi Aramco.

Таким образом, стоимость основного сорта Arab Light в следующем месяце упадет на $2,2 за баррель. Saudi Aramco также снизит цены на большинство сортов нефти для клиентов из Северо-Западной Европы и Средиземноморья.

Решение Aramco было принято на следующий день после того, как ОПЕК+ — группа из 23 стран, возглавляемая Саудовской Аравией и Россией — решила сохранить добычу сырья на прежнем уровне.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «ОПЕК+ долго раскачивается».

Дарья Эрозбек