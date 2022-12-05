Handelsblatt: вторая немецкая энергетическая компания требует от «Газпрома» возмещения убытков

Немецкая энергетическая компания RWE инициировала арбитражное разбирательство против «Газпрома», желая возместить убытки от недопоставок газа из России. Об этом представитель компании рассказал Handelsblatt. По данным издания, RWE может присоединиться к иску Uniper. Сумма иска не называется.

В отличие от ранее подавшей иск к «Газпрому» компании Uniper, убытки RWE от замены российского газа невелики. Как уточняет издание, Uniper должна была получать российский газ в объеме около 200 тераватт-часов (ТВт•ч), в свою очередь, в RWE прогнозировали, что к 2023 году объем поставок из России составит всего 15 ТВт•ч. По оценкам частной банковской компании Metzler Bank, расходы RWE составили менее €1 млрд.

По информации Handelsblatt, помимо Uniper и RWE попытаться получить компенсацию от «Газпрома» может компания Sefe, которая ранее называлась Gazprom Germania GmbH и принадлежала «Газпром экспорту». Представитель Sefe подтвердил Tagesspiegel Background, что в настоящее время компания изучает размер убытков, которые могут возникнуть в связи с прекращением поставок российского газа.

30 ноября энергетическая компания Uniper подала иск к «Газпрому» в международный арбитражный суд в Стокгольме. По оценкам компании, общие потери от недопоставок газа из России составили €11,6 млрд. В «Газпроме» отрицают нарушение контракта с Uniper и считают неправомерными требования о возмещении убытков.

Подробнее — в материале «Ъ» «Международный трубинал».

Милена Костерева