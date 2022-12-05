Демонстрацию в столице Монголии собираются разогнать

Мэр Улан-Батора Долгорсурэн Сумъяабазар издал указ о разгоне демонстрации в центре. Об этом сообщили местные СМИ Eagles News и 24tsag. Ранее протестующие начали штурмовать Дворец правительства.

«Губернатор столицы издал приказ о силовом разгоне демонстраций и собраний, переросших хаос, на основании статьи 14, разделов 1 и 4 Закона о демонстрациях и собраниях Монголии»,— приводит портал 24tsag решение правительства города.

Как сообщает Eagles News, разгон демонстрации должен начаться к 21:00 по местному времени (16:00 мск).

Сегодня днем, 5 декабря, на центральной площади Улан-Батора возле Дворца правительства начались акции протеста. Причиной беспорядков стала информация о краже угля на $1,7 млрд, его должны были экспортировать из Монголии в Китай. Протестующие считают, что в пропаже угля виновны коррумпированные чиновники.

Олеся Павленко