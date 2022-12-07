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От инвестстратегии до решения «нефинансовых» задач клиента

Владельцы крупных капиталов все активнее интересуются новыми возможностями сохранения и приумножения средств. В топе – альтернативные и нефинансовые инструменты, от золота до арт-активов. Однако, как и раньше, главным запросом состоятельных клиентов остается индивидуальный подход.

О главных трендах в работе с владельцами крупных капиталов рассказывает Александр Афанасьев, управляющий директор Росбанк L’Hermitage Private Banking.

Александр, private banking – традиционно ниша высококонкурентная, а период турбулентности только повысил градус борьбы за состоятельного клиента. За счет каких преимуществ Росбанк L’Hermitage Private Banking стабильно удерживает свою долю рынка?

– Не только удерживает, но и наращивает! Поделюсь актуальными цифрами: с начала 2022 года клиентская база Росбанк L’Hermitage Private Banking выросла больше чем на 16 %. Это очень высокий показатель для private-сегмента в целом, а если сравнивать с динамикой предыдущих лет конкретно по Росбанку, рост в два-три раза.

Решение состоятельных клиентов доверить свои капиталы Росбанк L’Hermitage Private Banking обусловлено совокупностью причин, начиная от первого шага во взаимодействии с банком – определения риск-профиля клиента и грамотного составления инвестиционного портфеля. И заканчивая репутацией Росбанка, который благодаря высокой надежности, актуальному предложению для сбережений и инвестиций и высокому качеству сервиса исторически удерживает передовые позиции в сегменте частного банковского обслуживания. Ключевой приоритет банка в работе с обладателями больших капиталов – комфорт клиента на каждом этапе, будь то выбор инвестстратегии или решение силами банка и его партнеров «нефинансовых» задач клиентов.

Немаловажно и то, что на текущий момент в операционном плане Росбанк может сделать несколько больше, чем многие другие банки. А депозитарий Росбанка – с его помощью клиенты банка могут реализовывать свои инвестиционные и сберегательные задачи – занимает верхнюю строчку по объему среди депозитариев частных банков.

– Какие инструменты инвестирования сейчас актуальны для владельцев крупных капиталов?

– Если говорить о ценных бумагах, фокус в клиентском портфеле сегодня сделан на российский рынок – акции и облигации российских эмитентов. Растет интерес к паевым фондам. Востребованный инструмент – инвестиционное страхование, где, как и раньше, клиенты могут получать гарантированный доход в рублях. Также можем предложить получать такой доход и в юанях – подчеркну, речь именно о гарантированном доходе, каких-либо условий для его получения нет.

Значительно вырос запрос клиентов на альтернативные инвестиции, в первую очередь золото. С нашей помощью клиент может как приобрести слиток – к слову, совершить сделку можно полностью дистанционно, так и в последующем хранить его в специальном банковском хранилище.

Очевидный тренд этого года – запрос на нефинансовые инструменты. К примеру, ювелирные изделия и драгоценные камни, которые могут быть приобретены клиентом в качестве украшения, а могут решать инвестиционные задачи. Значительно чаще, чем ранее, клиенты интересуются недвижимостью, в первую очередь зарубежной. Если говорить про регионы – это ОАЭ, Турция и Восточная Азия. Кроме жилой, клиенты могут приобрести и инвестиционную недвижимость. Однако в каждой из стран есть свои нюансы, поэтому крайне важно прибегнуть к услугам профессионалов, чтобы в будущем не возникло проблем, к примеру, по налогообложению. Широкая сеть партнеров и доверительные отношения с ними позволяют Росбанк L’Hermitage Private Banking предлагать клиентам и другие нефинансовые сервисы – от приобретения предметов искусства до оформления видов на жительство в других странах, интерес к которым сегодня значительно вырос.

– Доверительное управление как способ сохранить и приумножить капитал остается востребованным?

– Сегодня доверительное управление ценится, возможно, даже больше, чем раньше. И это не удивительно: именно управляющий-профессионал поможет принять эффективное решение, в нужное время и нужном месте. Об этом, в частности, говорят цифры. Доходность портфелей под управлением private-управляющих Росбанка опережает бенчмарк – и по облигациям, и по акциям.

Доверительное управление подходит тем, кто в меньшей степени хотел бы контролировать сделки по портфелю. Тем же, кто хочет обсуждать каждую операцию с управляющим, подойдет договор эдвайзери. Впрочем, передавать свои активы в доверительное управление или принимать по ним решения самостоятельно – решение тут всегда за клиентом.

– Как отреагировали клиенты на смену акционера и дало ли это какие-то новые возможности?

– 99,9 % клиентов восприняли эту новость спокойно. Более того, исходя из роста клиентской базы, можно предположить, что все случившиеся изменения однозначно только к лучшему. Не секрет, что группа «Интеррос» объединяет множество дочерних компаний из разных сфер. В их числе компания «Атомайз», работающая с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) по всему миру. В рамках фокуса на диджитализацию Росбанк совместно с «Атомайз» работает над выпуском ЦФА. Планируем предложить клиентам этот уникальный для рынка продукт уже в скором будущем – токены будут обеспечены физическим металлом – к примеру, золотом. Это один из эффектов синергии и смены акционера.

К слову, диджитал не только про будущие перспективы, но и про настоящее private banking – в первую очередь удобство и оперативность принятия решений. В мобильном приложении можно провести практически любую операцию: открыть счет, конвертировать валюты, получить выписку, с помощью электронной подписи акцептовать любой документ. В то же время мобильное приложение – это канал информирования. Искусственный интеллект отслеживает новости, которые так или иначе касаются активов в портфеле клиента. Дайджест таких новостей выходит регулярно, что позволяет клиенту принять решение с опорой на объективные факторы.

Однако, несмотря на новые диджитал-опции, «ДНК» private banking остается прежним. Private, главным образом, про возможности и развитие – речь как о капитале клиента, так и о многих других вопросах, вплоть до бытовых. На первых встречах с клиентом мы всегда обозначаем ему важную вещь: «Не стесняйтесь спросить…» Даже если задача клиента максимально далека от полномочий банка, пул партнеров Росбанк L’Hermitage Private Banking – а он постоянно увеличивается – с большой долей вероятности позволит эту задачу решить. И сделать это лучшим образом и в кратчайшие сроки. Не просто личное, а доверительное общение было и остается важнейшим маркером private banking.

ПАО РОСБАНК | Генеральная лицензия № 2272 от 28.01.15 | Pb3XmBtzssjjG3PX6B6JPfWQGVe9urqCYWMX6U

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