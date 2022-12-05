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Коммерсантъ FM
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«Яндекс Музыка» назвала самые популярные аудиокниги на платформе

В 2022 году количество прослушиваний аудиокниг на платформе «Яндекс Музыка» выросло на 40%, количество ежемесячных слушателей увеличилось в три раза. Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе компании.

Самыми популярными аудиокнигами стали:

  • «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко;
  • «Дюна» Фрэнка Герберта;
  • «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова;
  • «1984» Джорджа Оруэлла;
  • «Думай медленно... решай быстро» Даниэля Канемана.

В пресс-службе компании добавили, что количество аудиокниг в «Яндекс Музыке» выросло в два раза, до 15 тыс. Нон-фикшн, научная фантастика и классическая литература стали самыми популярными жанрами на площадке.

Олеся Павленко

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