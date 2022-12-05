«Sotheby’s достиг общего объема продаж в $856 млн»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие лоты были представлены, произведения каких художников увеличили свою стоимость, и почему картина Френсиса Бэкона стала локальным провалом на торгах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dave Rushen / SOPA Images / LightRocket / Getty Images Фото: Dave Rushen / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

В самом конце ноября крупнейшие западные аукционные структуры — дома Christie’s, Phillips и Sotheby’s провели крупнейшие сессии распродаж произведений Contemporary & Modern Art в Нью-Йорке.

Вот некоторые результаты: Sotheby’s по итогам шести сессий достиг общего объема продаж в $856 млн. В сегменте contemporary лидерами оказались три работы. Энди Уорхол «Белая автокатастрофа (Авария белой машины 19 раз)». Работа 1963 года получила $85,5 млн. Интересно, что через несколько месяцев после смерти Энди, в мае 1987, она была продана на Christie’s за $660 тыс. То есть, за 35 лет цена ее выросла в 130 раз!

Виллем де Кунинг, «Без названия», 1979 года — это огромное (длиною два метра) полотно от семьи художника ушло за $34,8 млн — третий результат де Кунинга в мире.

И Френсис Бэкон — но тут наблюдается некоторый локальный провал. «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда», знаменитый триптих 1964 года, $30 млн. Всего $30 млн! И это когда 11 лет назад у Sotheby’s в Лондоне было почти $37 млн — получается, что потеряли $7 млн … А в сегменте modern art топом был Пит Мондриан. «Композиция номер II» и $51 млн — это новый рекорд нидерландского художника.

Phillips получил в рамках двух аукционных сессий, посвященных современному искусству, $165,76 млн. Абсолютным лидером здесь стало полотно Сая Твомбли за $41,6 млн. Традиционно на Phillips «выстреливают» молодые авторы. Первые продажи состоялись у двух художниц. Картина Иланы Савди (ей 33 года) ушла за $176,4 тыс., а работа Даники Ланди (ей 31) — за $189 тыс.

Наконец, дом Christie’s получил в двух сессиях за почти 100 лотов сумму в $422 млн. Здесь были работы Эгона Шиле, Рене Магритта, Альберто Джакометти, Жана-Мишеля Баския, Кристофер Вула, Джеффа Кунс и Пабло Пикассо. А топами оказались: в разделе искусства XX века — Амедео Модильяни с «Портретом Бетрис Хастингс» за 17,5 млн; а в сегменте XXI века — полотно Жана-Мишеля Баскиа «Шугар Рэй Робинсон» за $32,6 млн.