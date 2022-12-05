Таиланд с февраля сократил экспорт в Россию на 40%

Экспорт из Таиланда в Россию с января по октябрь текущего года сократился на 40,31%, до $494,57 млн, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, следует из данных Министерства торговли страны, которые приводит The Nation. Ведомство прогнозирует, что по итогам текущего года падение останется примерно на таком же уровне.

В октябре в Россию было экспортировано товаров на сумму $40,5 млн, что на 24,58% меньше, чем в сентябре, и на 67,87% меньше, чем в октябре прошлого года. Основными категориями тайских товаров, экспортируемых в Россию, за десять месяцев текущего года стали промышленная ($329,27 млн) и сельскохозяйственная продукция ($93,91 млн). При этом экспорт промышленных товаров снизился более чем наполовину — на 50,65%.

Согласно отчету Минторга Таиланда, объемы экспорта начали снижаться после начала российской военной операции на Украине и последующего введения западных санкций в отношении РФ. В первый месяц после начала украинского конфликта экспорт сократился на 73% (март), в мае — на 65%, в июне — на 53%, в июле и августе — на 43% и 25% соответственно. Однако самое большое падение произошло в апреле: экспорт из России снизился на 77%.

Основными причинами сокращения поставок, по данным ведомства, стали нехватка судов и контейнеров из-за введенных западными странами ограничительных мер, а также неопределенность в отношении логистики поставок и заказов со стороны российских компаний.

По данным Института развивающихся экономик Банка Финляндии, стоимость российского экспорта росла весной на фоне высоких мировых цен на сырье и успехов России в поиске альтернативных экспортных рынков, особенно в Азии. Однако несмотря на последующее снижение, по оценке аналитиков центра, стоимость экспорта РФ в августе была примерно на уровне месяцев до начала военных действий. Так, например, ввоз товаров из Таиланда в августе сократился на 35%, а из Вьетнама — на 60%.

Подробнее о мониторинге внешней торговли — в материале «Ъ» «Торговля с двумя известными».

Милена Костерева