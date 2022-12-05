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Коммерсантъ FM
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Кудрин станет советником по корпоративному развитию «Яндекса»

Бывший глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин сообщил, что принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию. Главной своей задачей на новом посту он назвал сохранение «уникальной управленческой и технологической культуры» компании. Он отметил, что она должна остаться независимой.

Алексей Кудрин

Алексей Кудрин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Алексей Кудрин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные»,— написал господин Кудрин в своем Telegram-канале.

Чем известен Алексей Кудрин

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Алексей Кудрин заявил, что подал заявление об уходе с поста председателя СП 29 ноября. Совет федерации одобрил его отставку на следующий день. О том, что он перейдет на работу в «Яндекс», ранее писали СМИ. В частности, The Bell сообщал, что для управления «Яндексом» создадут фонд, в состав которого войдут господин Кудрин и трое топ-менеджеров.

Подробнее об уходе главы СП — в материале «Ъ» «Алексей Кудрин уйдет по Конституции».

Лаура Кеффер

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