Кешбэк и мягкие валюты: Росбанк рассказал о лучших предложениях для премиальных клиентов

Росбанк уже более 30 лет остается надежным партнером для жизни и бизнеса. Услугами кредитной организации пользуются порядка 1,5 млн активных розничных клиентов и около 100 тысяч представителей малого, среднего и крупного бизнеса в 59 регионах России.

Выгодные накопления

Приумножить свой капитал при помощи накопительных продуктов с Росбанком очень просто. В ноябре для новых премиальных клиентов ставка по накопительному счету #Акционный выросла до 9,5%.

Накопительные продукты позволяют пользоваться своими средствами не только без потери процентов, но и с приумножением остатка на счете. Выгодные выплаты по процентам высчитываются из фактической среднемесячной суммы накопления и зачисляются один раз в месяц.

Повышенной ставкой по накопительному счету также могут воспользоваться постоянные премиальные клиенты, участники программы #ДляСвоих. Так, при ежемесячных покупках по картам от 50 тыс. руб. ставка 9,5% распространяется на остаток до 3 млн руб., а при ежемесячных покупках от 100 тыс. руб. — на остаток до 6 млн руб.

Инвестиции в будущее

Сейчас во времена нестабильного состояния фондового рынка особенно востребованы инвестиционные инструменты с защитой капитала. Клиент имеет возможность получить доход от купленных акций, однако в случае негативного сценария вложенные средства все равно вернутся обладателю после окончания срока действия инвестиционного продукта. Также для уменьшения рисков при узком горизонте планирования Росбанк совместно с партнерами предусмотрел сокращение плана инвестирования по таким продуктам. Например, теперь срок действия инвестиционной программы страхования жизни «Время возможностей» сократился с пяти до трех лет.

Для клиентов, которые готовы рискнуть и планируют полностью контролировать свои вложения, существуют фонды управляющей компании «Росбанк Капитал»*. С каждым инвестором работает его персональный менеджер, который помогает грамотно распределить ресурсы в инвестиционном портфеле и подбирает наиболее выгодные возможности для вложения капитала.

Премиальные клиенты Росбанка могут инвестировать и в драгоценные металлы или иностранные акции через открытые паевые инвестиционные фонда «РБ-Золотой Стандарт» и «РБ-Информационные технологии» управляющей компании «Росбанк Капитал». Это позволит получать доход вне зависимости от состояния российского фондового рынка.

Свободная валюта

Клиентам Росбанка предоставляется возможность хранить и переводить средства, используя счета в альтернативных валютах, например, стран ближнего зарубежья и Азии. Альтернативой доллару и евро может стать дирхам Объединенных Арабских Эмиратов либо валюты Китая, Казахстана, Армении, Беларуси или Узбекистана. Такие счета удобно использовать в туристических или бизнес-целях.

При поддержке персонального менеджера премиальные клиенты Росбанка могут составить диверсифицированный портфель и сохранить свои сбережения в непростой экономический период.

Mir Supreme

Одним из лучших карточных продуктов Росбанка остается премиальная дебетовая карта Mir Supreme, которая выпускается на базе платежной системы «Мир». Одним из преимуществ является возможность бесплатно снимать наличные в любых банкоматах по всей России. Также эта карта позволяет воспользоваться программой привилегий банка и подключить повышенный кешбэк или travel-бонусы**.

Премиальные клиенты могут получать повышенный кешбэк 3% на 5 выбранных категорий, и 1% - на все остальные покупки. В общей сложности можно выбрать из 21 категорий, и менять их каждый месяц в зависимости от того, что клиент приобретает чаще всего. Совсем недавно мы включили в список повышенных категорий курорт «Роза Хутор», там наши премиальные клиенты могут получать до 5% кешбэка на оплату ски-пассов, отелей, ресторанов и других развлечений курорта.

Для тех, кто часто посещает рестораны, премиальная карта Mir Supreme*** будет сейчас особенно актуальна, так как по ней доступен повышенный кешбэк 8% на рестораны (3% кешбэка от Росбанка, а также дополнительный кешбэк 5% в ресторанах России по акции**** «Достигая максимальных высот» от платёжной системы «Мир»).

Для любителей путешествий Росбанк предлагает подключить travel-бонусы и получать до пяти бонусов за каждые потраченные 100 руб. Кроме того, для премиальных клиентов действует неограниченный доступ в бизнес-залы аэропортов разных стран мира, а также 24 бесплатных трансфера в аэропорт в год.

* Услуга оказывается ООО УК «РБ Капитал». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 054-14094-001000 от 29 марта 2021 года, без ограничения срока действия, выдана Банком России. Получить подробную информацию и ознакомиться с условиями доверительного управления ценными бумагами, получить сведения об ООО УК «РБ Капитал» а также ознакомиться с иными документами можно по адресу: 107078, город Москва, ул. Маши Порываевой, дом 34, помещение III, ком. 89, этаж 6; на сайте: www.rosbank-capital.ru; по тел.: + 7 495 726 57 00. Договор доверительного управления ценными бумагами не является договором банковского вклада; денежные средства, переданные в доверительное управление, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Доходность по договорам доверительного управления ценными бумагами не гарантирована и не определяется доходностью, основанной на показателях доходности в прошлом. Любое предоставление ООО УК «РБ Капитал» информации на данном сайте не должно рассматриваться как предоставление неполной или недостоверной информации, в том числе как умолчание или заверение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или прекращения сделки, или как обязательство заключить сделку на условиях, изложенных на данном сайте, или как оферта, если только иное прямо не указано на данном сайте.

** travel-бонусы- бонусы на путешествия.

*** Mir Supreme- товарный знак.

**** Общий срок проведения акции: с 22.03.2021 по 31.12.2022. Подробнее: https://privetmir.ru/supreme/

ПАО РОСБАНК