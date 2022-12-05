Минобороны организовало доставку писем в зону военной операции спустя девять месяцев с ее начала

Минобороны РФ развернуло сеть фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) для доставки писем военнослужащим в зону военной операции на Украине. Воинские части прикреплены к подразделениям ФПС.

Как говорится в сообщении газеты Минобороны «Красная звезда», сеть ФПС «обеспечивает доставку почтовых отправлений в подразделения, в которых военнослужащие выполняют задачи». Родственники могут отправлять письма и посылки через отделения «Почты России», в адресе нужно указать «103400 город Москва-400, номер воинской части».

Военные также смогут отправлять письма домой. Как отмечает «Красная звезда», их обеспечат конвертами и письменными принадлежностями.

Россия проводит на Украине военную операцию с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. В конце сентября РФ присоединила Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области.

Леонид Уварчев