Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по результативной серии

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче против «Далласа». Хоккеист набрал очки в 12-й игре подряд. Ранее такая же результативная серия была только у двух игроков клуба — у Кевина Фиале (2021/22) и Микаэля Гранлунда (2016/17).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Миннесота» обыграла «Даллас» в матче НХЛ на выезде по буллитам. Шайбы забросили: Кирилл Капризов (16), Коннор Дьюар (31), Джейкоб Миддлтон (34), Джордан Гринуэй (34), Юэль Эрикссон Эк (41) — Роопе Хинц (27, 48, 58), Джейсон Робертсон (48) и Мэйсон Марчмент (50). Капризов также реализовал попытку в серии буллитов.

25-летний Капризов — олимпийский чемпион (2018), бронзовый призер чемпионата мира (2019), лауреат «Колдер Трофи» (2021). В октябре россиянин установил рекорд «Миннесоты» по числу матчей, которые ему потребовались для 80 голов, а в ноябре — по числу результативных серий из восьми матчей.

Леонид Уварчев