Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Третий тур

Группа C

Саудовская Аравия—Мексика 1:2

Ад-Даусари, 90+5 — Мартин, 47; Чавес, 52.

30 ноября. Лусаил, стадион Lusail Iconic. 84 985 зрителей.

Статистика матча

Саудовская Аравия Мексика

Удары по воротам 10 26

Удары в створ 2 11

Угловые 1 8

Офсайды 2 6

Фолы 20 18

Предупреждения 6 1

Процент владения мячом 39 61

Польша—Аргентина 0:2

Макаллистер, 46; Альварес, 67. Незабитый пенальти: Месси, 39 (вратарь).

30 ноября. Доха, Stadium 974. 44 089 зрителей.

Статистика матча

Польша Аргентина

Удары по воротам 4 23

Удары в створ 0 12

Угловые 1 9

Офсайды 0 1

Фолы 6 11

Предупреждения 1 1

Процент владения мячом 27 73

Итоговая таблица группы C

В Н П М О

1. Аргентина 2 0 1 5:2 6

2. Польша 1 1 1 2:2 4

3. Мексика 1 1 1 2:3 4

4. Саудовская Аравия 1 0 2 3:5 3

Группа F

Хорватия—Бельгия 0:0

1 декабря. Эр-Райян, стадион Ahmed Bin Ali. 43 984 зрителя.

Статистика матча

Хорватия Бельгия

Удары по воротам 11 15

Удары в створ 4 4

Угловые 2 4

Офсайды 4 0

Фолы 7 9

Предупреждения 0 1

Процент владения мячом 48 52

Канада—Марокко 1:2

Агер, 40 (автогол) — Зиеш, 4; Эн-Несири, 23.

1 декабря. Доха, стадион Al Thumama. 43 102 зрителя.

Статистика матча

Канада Марокко

Удары по воротам 5 6

Удары в створ 0 2

Угловые 6 2

Офсайды 3 4

Фолы 15 14

Предупреждения 4 0

Процент владения мячом 59 41

Итоговая таблица группы F

В Н П М О

1. Марокко 2 1 0 4:1 7

2. Хорватия 1 2 0 4:1 5

3. Бельгия 1 1 1 1:2 4

4. Канада 0 0 3 2:7 0

1/8 финала

03.12: Нидерланды—США, Аргентина—Австралия

04.12: Франция—Польша, Англия—Сенегал

05.12: Победитель группы E—Хорватия

06.12: Марокко—2-е место в группе E

  • Газета «Коммерсантъ» №224 от 02.12.2022, стр. 12

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...