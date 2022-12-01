Третий тур

Саудовская Аравия—Мексика 1:2
Ад-Даусари, 90+5 — Мартин, 47; Чавес, 52.
30 ноября. Лусаил, стадион Lusail Iconic. 84 985 зрителей.
Статистика матча
Саудовская Аравия Мексика
Удары по воротам 10 26
Удары в створ 2 11
Угловые 1 8
Офсайды 2 6
Фолы 20 18
Предупреждения 6 1
Процент владения мячом 39 61
Польша—Аргентина 0:2
Макаллистер, 46; Альварес, 67. Незабитый пенальти: Месси, 39 (вратарь).
30 ноября. Доха, Stadium 974. 44 089 зрителей.
Статистика матча
Польша Аргентина
Удары по воротам 4 23
Удары в створ 0 12
Угловые 1 9
Офсайды 0 1
Фолы 6 11
Предупреждения 1 1
Процент владения мячом 27 73
Итоговая таблица группы C
В Н П М О
1. Аргентина 2 0 1 5:2 6
2. Польша 1 1 1 2:2 4
3. Мексика 1 1 1 2:3 4
4. Саудовская Аравия 1 0 2 3:5 3
Группа F
Хорватия—Бельгия 0:0
1 декабря. Эр-Райян, стадион Ahmed Bin Ali. 43 984 зрителя.
Статистика матча
Хорватия Бельгия
Удары по воротам 11 15
Удары в створ 4 4
Угловые 2 4
Офсайды 4 0
Фолы 7 9
Предупреждения 0 1
Процент владения мячом 48 52
Канада—Марокко 1:2
Агер, 40 (автогол) — Зиеш, 4; Эн-Несири, 23.
1 декабря. Доха, стадион Al Thumama. 43 102 зрителя.
Статистика матча
Канада Марокко
Удары по воротам 5 6
Удары в створ 0 2
Угловые 6 2
Офсайды 3 4
Фолы 15 14
Предупреждения 4 0
Процент владения мячом 59 41
Итоговая таблица группы F
В Н П М О
1. Марокко 2 1 0 4:1 7
2. Хорватия 1 2 0 4:1 5
3. Бельгия 1 1 1 1:2 4
4. Канада 0 0 3 2:7 0
1/8 финала
03.12: Нидерланды—США, Аргентина—Австралия
04.12: Франция—Польша, Англия—Сенегал
05.12: Победитель группы E—Хорватия
06.12: Марокко—2-е место в группе E