Третий тур

Саудовская Аравия—Мексика 1:2

Ад-Даусари, 90+5 — Мартин, 47; Чавес, 52.

30 ноября. Лусаил, стадион Lusail Iconic. 84 985 зрителей.

Статистика матча

Саудовская Аравия Мексика

Удары по воротам 10 26

Удары в створ 2 11

Угловые 1 8

Офсайды 2 6

Фолы 20 18

Предупреждения 6 1

Процент владения мячом 39 61

Польша—Аргентина 0:2

Макаллистер, 46; Альварес, 67. Незабитый пенальти: Месси, 39 (вратарь).

30 ноября. Доха, Stadium 974. 44 089 зрителей.

Статистика матча

Польша Аргентина

Удары по воротам 4 23

Удары в створ 0 12

Угловые 1 9

Офсайды 0 1

Фолы 6 11

Предупреждения 1 1

Процент владения мячом 27 73

Итоговая таблица группы C

В Н П М О

1. Аргентина 2 0 1 5:2 6

2. Польша 1 1 1 2:2 4

3. Мексика 1 1 1 2:3 4

4. Саудовская Аравия 1 0 2 3:5 3

Группа F

Хорватия—Бельгия 0:0

1 декабря. Эр-Райян, стадион Ahmed Bin Ali. 43 984 зрителя.

Статистика матча

Хорватия Бельгия

Удары по воротам 11 15

Удары в створ 4 4

Угловые 2 4

Офсайды 4 0

Фолы 7 9

Предупреждения 0 1

Процент владения мячом 48 52

Канада—Марокко 1:2

Агер, 40 (автогол) — Зиеш, 4; Эн-Несири, 23.

1 декабря. Доха, стадион Al Thumama. 43 102 зрителя.

Статистика матча

Канада Марокко

Удары по воротам 5 6

Удары в створ 0 2

Угловые 6 2

Офсайды 3 4

Фолы 15 14

Предупреждения 4 0

Процент владения мячом 59 41

Итоговая таблица группы F

В Н П М О

1. Марокко 2 1 0 4:1 7

2. Хорватия 1 2 0 4:1 5

3. Бельгия 1 1 1 1:2 4

4. Канада 0 0 3 2:7 0

1/8 финала

03.12: Нидерланды—США, Аргентина—Австралия

04.12: Франция—Польша, Англия—Сенегал

05.12: Победитель группы E—Хорватия

06.12: Марокко—2-е место в группе E