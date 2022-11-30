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ПАО «Т Плюс»

Company profile

ПАО «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС-Холдинг») — шестая по объему генерирующих активов энергокомпания в России (14,6 ГВт). Объединяет бывшие активы Волжской и Оренбургской ТГК, а также ТГК-5, ТГК-6, ТГК-9. Обслуживает 7 млн физических лиц и 180 тыс. юрлиц в 16 регионах. Под управлением «Т Плюс» — 51 ТЭС и 2 ГЭС, свыше 400 котельных и 20 тыс. км тепловых сетей. Установленная тепловая мощность — 52 тыс. Гкал/ч.

КИУМ (показатель загрузки) электростанций ПАО «Т Плюс» в 2021 году составил 44%, выработка — 54,6 млрд кВт•ч. Выручка ПАО «Т Плюс» за прошлый год по МСФО составила 419,4 млрд руб., чистая прибыль — 16,7 млрд руб., EBITDA — 66,6 млрд руб.

До 2018 года группа «Ренова» Виктора Вексельберга владела 57,1% «Т Плюс». После попадания господина Вексельберга под санкции США в 2018 году доля «Реновы» снизилась до 39,59%. С тех пор «Т Плюс» не публиковала актуальный состав акционеров.

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