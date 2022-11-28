Финансовые показатели крупнейших МФК за 9 месяцев 2022 года

|
|Название
|Процентные доходы (млн руб.)
|Изм. за год (%)
|Процентные расходы
|Изм. за год (%)
|Расходы на персонал (млн руб.)
|Изм. за год (%)
|Расходы на рекламу (млн руб.)
|Изм. за год (%)
|Чистая прибыль / убыток (млн руб.)
|Изм. за год (%)
|«Займер»
|16153
|62,2
|225
|77,9
|434,5
|32,3
|1479,9
|44,6
|1551,5
|26,6
|«Мани Мен»
|13852
|43,2
|433
|133,9
|н.д.
|—
|н.д.
|—
|1126,5
|6,4
|«ЭйрЛоанс»
|8297
|162,6
|382
|34,7
|79,2
|81,2
|204,0
|7,4
|1817,6
|263,3
|ЦФП
|6144
|21,0
|384
|72,1
|480,5
|3,9
|331,9
|-36,4
|409,4
|-53,7
|«Т-Финанс»
|4799
|19,9
|891
|15,2
|н.д.
|—
|н.д.
|—
|2455,7
|17,2
|«Вэббанкир»
|4722
|82,7
|179
|137,0
|325,9
|31,8
|767,7
|17,8
|237,5
|-27,8
|«Мигкредит»
|4075
|-23,6
|255
|36,5
|178,9
|-31,9
|167,5
|-12,6
|215,9
|5,3
|«Быстроденьги»
|3886
|9,8
|140
|42,3
|858,6
|0,2
|348,1
|16,9
|109,3
|-32,8
|«Займ онлайн»
|3346
|34,5
|180
|53,5
|н.д.
|—
|н.д.
|—
|121,8
|168,8
|«Лайм-Займ»
|3308
|50,0
|104
|99,5
|284,2
|347,3
|332,5
|12,3
|233,9
|119,5
|«Новое финансирование»
|2999
|73,6
|54
|21,2
|н.д.
|—
|н.д.
|—
|64,7
|126,5
|«Джой Мани»
|2658
|151,0
|14
|145,4
|113,2
|291,1
|92,9
|7,2
|107,6
|30,7
|«Рево Технологии»
|2652
|68,5
|317
|190,7
|н.д.
|—
|н.д.
|—
|180,4
|-51,3
|«Веритас»
|2027
|-11,8
|0
|—
|115,4
|7,4
|107,3
|-36,7
|176,0
|-7,5
|«Займиго»
|1951
|73,4
|34
|13,7
|н.д.
|—
|н.д.
|—
|129,2
|1116,3