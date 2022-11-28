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Коммерсантъ FM
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Финансовые показатели крупнейших МФК за 9 месяцев 2022 года

Название Процентные доходы (млн руб.) Изм. за год (%) Процентные расходы Изм. за год (%) Расходы на персонал (млн руб.) Изм. за год (%) Расходы на рекламу (млн руб.) Изм. за год (%) Чистая прибыль / убыток (млн руб.) Изм. за год (%)
«Займер» 16153 62,2 225 77,9 434,5 32,3 1479,9 44,6 1551,5 26,6
«Мани Мен» 13852 43,2 433 133,9 н.д. н.д. 1126,5 6,4
«ЭйрЛоанс» 8297 162,6 382 34,7 79,2 81,2 204,0 7,4 1817,6 263,3
ЦФП 6144 21,0 384 72,1 480,5 3,9 331,9 -36,4 409,4 -53,7
«Т-Финанс» 4799 19,9 891 15,2 н.д. н.д. 2455,7 17,2
«Вэббанкир» 4722 82,7 179 137,0 325,9 31,8 767,7 17,8 237,5 -27,8
«Мигкредит» 4075 -23,6 255 36,5 178,9 -31,9 167,5 -12,6 215,9 5,3
«Быстроденьги» 3886 9,8 140 42,3 858,6 0,2 348,1 16,9 109,3 -32,8
«Займ онлайн» 3346 34,5 180 53,5 н.д. н.д. 121,8 168,8
«Лайм-Займ» 3308 50,0 104 99,5 284,2 347,3 332,5 12,3 233,9 119,5
«Новое финансирование» 2999 73,6 54 21,2 н.д. н.д. 64,7 126,5
«Джой Мани» 2658 151,0 14 145,4 113,2 291,1 92,9 7,2 107,6 30,7
«Рево Технологии» 2652 68,5 317 190,7 н.д. н.д. 180,4 -51,3
«Веритас» 2027 -11,8 0 115,4 7,4 107,3 -36,7 176,0 -7,5
«Займиго» 1951 73,4 34 13,7 н.д. н.д. 129,2 1116,3

Прочерк — показатель отсуствует или корректный расчет невозможен.

н.д. — нет данных.

Источник: по данным отчетности компаний.

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