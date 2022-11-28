Финансовые показатели крупнейших МФК за 9 месяцев 2022 года

Название Процентные доходы (млн руб.) Изм. за год (%) Процентные расходы Изм. за год (%) Расходы на персонал (млн руб.) Изм. за год (%) Расходы на рекламу (млн руб.) Изм. за год (%) Чистая прибыль / убыток (млн руб.) Изм. за год (%) «Займер» 16153 62,2 225 77,9 434,5 32,3 1479,9 44,6 1551,5 26,6 «Мани Мен» 13852 43,2 433 133,9 н.д. — н.д. — 1126,5 6,4 «ЭйрЛоанс» 8297 162,6 382 34,7 79,2 81,2 204,0 7,4 1817,6 263,3 ЦФП 6144 21,0 384 72,1 480,5 3,9 331,9 -36,4 409,4 -53,7 «Т-Финанс» 4799 19,9 891 15,2 н.д. — н.д. — 2455,7 17,2 «Вэббанкир» 4722 82,7 179 137,0 325,9 31,8 767,7 17,8 237,5 -27,8 «Мигкредит» 4075 -23,6 255 36,5 178,9 -31,9 167,5 -12,6 215,9 5,3 «Быстроденьги» 3886 9,8 140 42,3 858,6 0,2 348,1 16,9 109,3 -32,8 «Займ онлайн» 3346 34,5 180 53,5 н.д. — н.д. — 121,8 168,8 «Лайм-Займ» 3308 50,0 104 99,5 284,2 347,3 332,5 12,3 233,9 119,5 «Новое финансирование» 2999 73,6 54 21,2 н.д. — н.д. — 64,7 126,5 «Джой Мани» 2658 151,0 14 145,4 113,2 291,1 92,9 7,2 107,6 30,7 «Рево Технологии» 2652 68,5 317 190,7 н.д. — н.д. — 180,4 -51,3 «Веритас» 2027 -11,8 0 — 115,4 7,4 107,3 -36,7 176,0 -7,5 «Займиго» 1951 73,4 34 13,7 н.д. — н.д. — 129,2 1116,3