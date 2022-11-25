Для спасения Эрдэни Аюшеева не хватает 728 200 руб.

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «Мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму после падения с высоты, перенес ряд операций — резекционную трепанацию черепа, пластику мозговой оболочки, шунтирование мозга, установку трахеостомы и гастростомы. После первого курса реабилитации Эрдэни смог полулежать, удерживать голову в течение трех минут, фиксировать взгляд, пить через рот 50 мл воды и съедать 100 мл пюре, дышать на заглушке (пробка, которой закрывают отверстие трахеостомы.— Русфонд) до трех часов. Реабилитацию нужно продолжить: мы должны научить мальчика прямо сидеть в коляске, удерживая голову, отвечать «да» голосом, дышать на заглушке до шести часов, кроме того, нужно увеличить вдвое объем питья и мягкой пищи».

Стоимость реабилитации 1 351 200 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 600 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Бурятия» соберут 23 тыс. руб. Не хватает 728 200 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Эрдэни Аюшеева, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Эрдэни — Эльвиры Сергеевны Аюшеевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).