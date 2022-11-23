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Как внедряется российское программное обеспечение (ПО) в компаниях с госучастием

Тип программы Доля российского ПО
Средства ИБ 80–90%
Системы электронного документооборота (EDMC) 80–85%
Геоинформационные и навигационные системы (GIS) 75–80%
Системы финансового менеджмента, управления активами и трудовыми ресурсами (ERP)ресурсами (ERP) 70–75%
Системы управления отношениями с клиентами (CRM) 70–75%
Системы управления проектами 65–70%
Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений 60–65%
СУБД 35–40%
Офисные пакеты, редакторы текстовые, табличные, презентаций почтовые приложения 30–40%
Операционные системы 25–30%

Источник: аналитический материал ЦКИКТ.

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