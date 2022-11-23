Как внедряется российское программное обеспечение (ПО) в компаниях с госучастием

Тип программы Доля российского ПО Средства ИБ 80–90% Системы электронного документооборота (EDMC) 80–85% Геоинформационные и навигационные системы (GIS) 75–80% Системы финансового менеджмента, управления активами и трудовыми ресурсами (ERP)ресурсами (ERP) 70–75% Системы управления отношениями с клиентами (CRM) 70–75% Системы управления проектами 65–70% Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений 60–65% СУБД 35–40% Офисные пакеты, редакторы текстовые, табличные, презентаций почтовые приложения 30–40% Операционные системы 25–30%