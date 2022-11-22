Кандидатам поменяли «лайки»

Ассоциация интернет-технологов провела исследование основных трендов на региональных выборах-2022. Согласно результатам опроса, в котором приняли участие члены ассоциации и политтехнологи, социальные сети остаются ключевым инструментом для ведения избирательных кампаний в интернете. На фоне спецоперации российские платформы ожидаемо вытеснили западные, однако полностью заменить их функционал пока не смогли, констатируют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Главным инструментом интернет-кампаний на региональных и муниципальных выборах 2022 года ожидаемо оказались социальные сети.

Согласно результатам исследования, буквально каждый опрошенный технолог использует «посев» контента в пабликах (93% делают это постоянно) и ведет личные странички кандидатов (83%). Чуть менее распространенными являются «работа в комментариях через агентов влияния» (79%) и таргетированная реклама (71%).

Только на пятом по популярности месте расположилась технология, напрямую с соцсетями не связанная,— создание базы сторонников и персональная рассылка. На постоянной основе к ней прибегают 70% опрошенных специалистов.

Также высоко среди интернет-технологов котируются интеграции с блогерами и лидерами мнений, сервисы мониторинга соцсетей, мессенджеры и чат-боты. Как показало исследование, в своей работе их постоянно использует каждый второй опрошенный. Чуть меньшую популярность имеют массовые онлайн-опросы, коррекция поисковой выдачи по кандидату и CRM-системы (Customer Relationship Management, программное обеспечение для автоматизации взаимодействия с клиентами) в управлении полевой кампанией.

Наименее востребованные инструменты — это сайт кандидата (на постоянной основе его используют всего 16% респондентов), страница о нем в «Википедии» (15%) и автоматизированные обзвоны (13%). Правда, каждый второй технолог признался, что «иногда» к обзвонам все-таки прибегает. Наконец, худшей технологией специалисты считают мобильные приложения: согласно результатам исследования, всего 4% опрошенных постоянно используют их в своей работе.

Среди соцсетей и мессенджеров лидером является «ВКонтакте»: 96% интернет-технологов работают там на постоянной основе.

Год назад ассоциация проводила аналогичное исследование, в рамках которого респонденты выбирали три наиболее активно используемые соцсети, и тогда «ВКонтакте» тоже заняла первое место, получив голоса 97% технологов. При этом российская платформа делила лидерство с американской Instagram, чья материнская компания Meta была признана в России экстремистской организацией и запрещена в марте 2022 года. В новом исследовании Instagram опустился сразу на четыре позиции: теперь на постоянной основе там работают только 27% опрошенных. Кроме того, электоральные технологии практически ушли из Facebook (также принадлежит Meta) и Tik-Tok. Если в прошлом году о них говорил каждый четвертый респондент (26% и 24% соответственно), то теперь — лишь 5% и 4%.

Зато мессенджер Telegram, куда после начала спецоперации массово мигрировали российские чиновники (см. “Ъ” от 2 марта), пережил настоящий «электоральный расцвет». Как показало исследование, использовать «телегу» в избирательных кампаниях на постоянной основе стали 75% респондентов. Следом расположились «Одноклассники» (65%), WhatsApp (54%) и YouTube (24%).

Члены ассоциации отмечают, что блокировка в России продуктов Meta стала для интернет-технологов серьезной проблемой.

По словам соучредителя агентства «Деловая репутация» Владимира Куркова, зачастую кандидаты и региональные отделения партий развивали свои аккаунты только там: «В таких случаях приходилось почти с нуля осваивать "ВКонтакте", "Одноклассники" и Telegram. Отсутствие развитых личных страниц осложнялось жесткой модерацией таргета в отечественных социальных сетях. Не зная определенных правил обхода, целые команды впадали в ступор».

Президент Ассоциации интернет-технологов Андрей Цепелев рассказал “Ъ”, что набравший популярность Telegram частично смог заменить Instagram — например, на канал белгородского губернатора Вячеслава Гладкова подписано уже более 300 тыс. пользователей мессенджера. Ничего критичного не произошло и в тех регионах, где политики традиционно выбирали «ВКонтакте». «При этом у нас есть два федеральных округа, где самой популярной соцсетью был Instagram,— это Дальний Восток и Северный Кавказ. Там о полной "компенсации" с точки зрения инфраструктуры региональной власти для работы в сети — речь идет и о личных аккаунтах, и о государственных пабликах органов власти и учреждений — говорить пока нельзя»,— резюмировал господин Цепелев.

Андрей Прах