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Коммерсантъ FM
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ADG Group

Company profile

Основана в 2003 году бывшим вице-президентом Альфа-банка Михаилом Печерским в партнерстве с экс-совладельцем сети магазинов бытовой техники «Эльдорадо» Игорем Яковлевым (вышел из проекта в 2008 году). ADG изначально фокусировалась на деятельности крупных региональных центров: к 2022 году, по ее данным, портфель превысил более 1 млн кв. м реализованных проектов, среди которых — ТРЦ «Калининград Плаза», калининградский завод по сборке бытовой техники «Балтмикс», а также ТЦ в ряде российских городов. В 2014 году аффилированное с группой ООО «Эдисонэнерго» выкупило у московской мэрии 39 московских кинотеатров площадью 166 тыс. кв. м за 9,6 млрд руб. под создание многофункциональных районных торгцентров «Место встречи» на 480 тыс. кв. м.

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