Когда самозанятым оплатят больничный

Как следует из проекта поправок Минтруда, в число страховых случаев войдут десять жизненных ситуаций, в которых можно будет «уйти» на добровольный больничный для самозанятых — в частности, это заболевание или травма, аборт или процедура экстракорпорального оплодотворения, уход за больным членом семьи, включая ребенка, протезирование, лечение в санаторно-курортных организациях после стационарного лечения, карантин застрахованного, его ребенка-дошкольника в возрасте до семи лет или недееспособного члена семьи. В первых двух случаях пособие будет выплачиваться весь период болезни или восстановления, больничный по уходу за ребенком до семи лет будет оплачен до 60 календарных дней в году (за ребенком от семи до пятнадцати лет — 45 дней).

Анастасия Мануйлова