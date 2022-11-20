Группа A. Первый тур

Катар—Эквадор 0:2
Валенсия, 16 (пен.); 31
Катар: Саад аш-Шиб — Педру Мигел, Бассам ар-Рави, Буалем Хухи, Хомам Ахмед — Абделькарим Хасан, Абдельазиз Хатим, Хасан Аль-Хайдос (Мохаммед Вад, 71), Карим Будиаф — Альмоез Али (Мохаммед Мунтари, 72), Акрам Афиф.
Эквадор: Эрнан Галиндес — Анхело Пресиадо, Феликс Торрес, Пьеро Инкапье, Первис Эступиньян — Ромарио Ибарра (Джереми Сармиенто, 68), Гонсало Плата, Джегсон Мендес, Мойсес Кайседо (Кевин Родригес, 90) — Эннер Валенсия (Хосе Сифуэнтес, 77), Микаэль Эстрада (Алан Франко, 90).
Судья: Даниэле Орсато (Италия).
20 ноября. Эль-Хаур, стадион «Аль-Байт».
Статистика матча
Удары по воротам 5 5
Удары в створ 0 3
Нарушения 15 15
Предупреждения 4 2
Офсайды 3 4
Угловые 1 3
% владения мячом 47 53