Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Группа A. Первый тур

Катар—Эквадор 0:2

Валенсия, 16 (пен.); 31

Катар: Саад аш-Шиб — Педру Мигел, Бассам ар-Рави, Буалем Хухи, Хомам Ахмед — Абделькарим Хасан, Абдельазиз Хатим, Хасан Аль-Хайдос (Мохаммед Вад, 71), Карим Будиаф — Альмоез Али (Мохаммед Мунтари, 72), Акрам Афиф.

Эквадор: Эрнан Галиндес — Анхело Пресиадо, Феликс Торрес, Пьеро Инкапье, Первис Эступиньян — Ромарио Ибарра (Джереми Сармиенто, 68), Гонсало Плата, Джегсон Мендес, Мойсес Кайседо (Кевин Родригес, 90) — Эннер Валенсия (Хосе Сифуэнтес, 77), Микаэль Эстрада (Алан Франко, 90).

Судья: Даниэле Орсато (Италия).

20 ноября. Эль-Хаур, стадион «Аль-Байт».

Статистика матча

Удары по воротам 5 5

Удары в створ 0 3

Нарушения 15 15

Предупреждения 4 2

Офсайды 3 4

Угловые 1 3

% владения мячом 47 53

  • Газета «Коммерсантъ» №215/П от 21.11.2022, стр. 12

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...