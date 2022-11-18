Сборная Португалии

Место в рейтинге FIFA — 9-е.

Чемпионат мира 2018 года — 1/8 финала.

Ключевые игроки — Рубен Диаш, Жуан Канселу, Бернарду Силва (все — «Манчестер Сити», Англия), Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду (оба — «Манчестер Юнайтед», Англия), Рафаэл Леан («Милан», Италия).

Коэффициент Winline на первое место в группе — 1,63.

Сборная Уругвая

Место в рейтинге FIFA — 14-е.

Чемпионат мира 2018 года — 1/4 финала.

Ключевые игроки — Фернандо Муслера («Галатасарай», Турция), Хосе Хименес («Атлетико», Испания), Рональд Араухо («Барселона», Испания), Родриго Бентанкур («Тоттенхем», Англия), Федерико Вальверде («Реал», Испания), Луис Суарес («Насьональ»).

Коэффициент Winline на первое место в группе — 3.

Сборная Южной Кореи

Место в рейтинге FIFA — 28-е.

Чемпионат мира 2018 года — групповой этап.

Ключевые игроки — Ким Сын Гю («Аль-Шабаб», Саудовская Аравия), Ким Мин Чжэ («Наполи», Италия), Сон Хын Мин («Тоттенхем», Англия).

Коэффициент Winline на первое место в группе — 11.

Сборная Ганы

Место в рейтинге FIFA — 61-е.

Чемпионат мира 2018 года — не участвовала.

Ключевые игроки — Александр Джику («Страсбург»), Даниэль Амарти («Лестер», Англия), Андре Айю («Аль-Садд», Катар), Томас Парти («Арсенал», Англия), Мохаммед Кудус («Аякс», Нидерланды), Инаки Уильямс («Атлетик», Испания), Джордан Айю («Кристал Пэлас», Англия).

Коэффициент Winline на первое место в группе — 13.