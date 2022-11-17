Сборная Бразилии

Место в рейтинге FIFA — 1-е.

Чемпионат мира 2018 года — 1/4 финала.

Ключевые игроки — Алиссон («Ливерпуль», Англия), Маркиньос, Неймар (оба — ПСЖ, Франция), Эдер Милитан, Винисиус (оба — «Реал», Испания), Тьягу Силва («Челси», Англия), Каземиру («Манчестер Юнайтед», Англия), Лукас Пакета («Вест-Хэм», Англия), Рафинья («Барселона», Испания), Габриэл Жезус («Арсенал», Англия).

Коэффициент Winline на первое место в группе — 1,34.

Сборная Швейцарии

Место в рейтинге FIFA — 15-е.

Чемпионат мира 2018 года — 1/8 финала.

Ключевые игроки — Ян Зоммер («Боруссия», Мёнхенгладбах, Германия), Мануэль Аканджи («Манчестер Сити», Англия), Ремо Фройлер («Ноттингем», Англия), Гранит Джака («Арсенал», Англия), Джердан Шакири («Чикаго», США), Брель Эмболо («Монако», Франция), Харис Сеферович («Галатасарай», Турция).

Коэффициент Winline на первое место в группе — 6.

Сборная Сербии

Место в рейтинге FIFA — 21-е.

Чемпионат мира 2018 года — групповой этап.

Ключевые игроки — Никола Миленкович («Фиорентина», Италия), Душан Тадич («Аякс», Нидерланды), Андрия Живкович (ПАОК, Греция), Сергей Милинкович-Савич («Лацио», Италия), Филип Костич, Душан Влахович (оба — «Ювентус», Италия), Александр Митрович («Фулхем», Англия).

Коэффициент Winline на первое место в группе — 6,95.

Сборная Камеруна

Место в рейтинге FIFA — 43-е.

Чемпионат мира 2018 года — не участвовала.

Ключевые игроки — Коллинс Фай («Аль-Тадж», Саудовская Аравия), Николас Нкулу («Арис», Греция), Андре-Франк Замбо Ангисса («Наполи», Италия), Венсан Абубакар («Ан-Наср», Саудовская Аравия).

Коэффициент Winline на первое место в группе — 18.