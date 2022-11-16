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Коммерсантъ FM
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Групповой этап

Красная группа. Второй тур. Андрей Рублев (Россия, 6)—Новак Джокович (Сербия, 7) 6:4, 6:1.

Таблица группы

В П С

1. Джокович 2 0 4:0

2. Рублев 1 1 2:3

3. Медведев 0 1 1:2

4. Циципас 0 1 0:2

Матч Стефанос Циципас (Греция, 2)—Даниил Медведев (Россия, 4) завершился после подписания номера в печать.

Зеленая группа. Второй тур. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5)—Рафаэль Надаль (Испания, 1) 6:3, 6:4. Каспер Рууд (Норвегия, 3)—Тейлор Фритц (США, 8) 6:3, 4:6, 7:6 (8:6).

В П С

1. Рууд 2 0 4:1

2. Фритц 1 1 3:2

3. Оже-Альяссим 1 1 2:2

4. Надаль 0 2 0:4

Джокович и Рууд вышли в полуфинал.

  • Газета «Коммерсантъ» №213 от 17.11.2022, стр. 12

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