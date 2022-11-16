Групповой этап

Красная группа. Второй тур. Андрей Рублев (Россия, 6)—Новак Джокович (Сербия, 7) 6:4, 6:1.
Таблица группы
В П С
1. Джокович 2 0 4:0
2. Рублев 1 1 2:3
3. Медведев 0 1 1:2
4. Циципас 0 1 0:2
Матч Стефанос Циципас (Греция, 2)—Даниил Медведев (Россия, 4) завершился после подписания номера в печать.
Зеленая группа. Второй тур. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5)—Рафаэль Надаль (Испания, 1) 6:3, 6:4. Каспер Рууд (Норвегия, 3)—Тейлор Фритц (США, 8) 6:3, 4:6, 7:6 (8:6).
В П С
1. Рууд 2 0 4:1
2. Фритц 1 1 3:2
3. Оже-Альяссим 1 1 2:2
4. Надаль 0 2 0:4
Джокович и Рууд вышли в полуфинал.