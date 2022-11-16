«Факел» потушили дублем

В матче пятого тура группового этапа Кубка России «Зенит» обыграл «Факел» благодаря дублю Малкома — 2:0. С девятью очками петербуржцы поднялись на второе место в группе B, где лидирует «Спартак», набравший 12 баллов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Малком из «Зенита» и Сергей Божин из «Факела» (справа)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Малком из «Зенита» и Сергей Божин из «Факела» (справа)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Матч с «Факелом», в котором явным фаворитом, безусловно, был «Зенит», все-таки таил для него определенную опасность. Во-первых, любой выезд в Воронеж сопряжен с трудностями — и не только логистическими из-за отсутствия авиасообщения. Собственно, как сложно играть в гостях у «Факела», «Зенит» уже испытал на себе, добыв здесь лишь одно очко в 12-м туре чемпионата.

Во-вторых, петербуржцы оказались ограничены в ротации состава, причем остались без трех центральных защитников во главе с Деяном Ловреном, готовящимся со сборной Хорватии к старту чемпионата мира, и опорника Вильмара Барриоса. Поэтому у главного тренера «Зенита» Сергея Семака просто не было альтернативы в центре обороны Дмитрию Чистякову, который недавно подвергся жесткой обструкции за неудачную игру в матче премьер-лиги с «Ахматом». А еще под эту самую ротацию попали другие лидеры команды — Вендел и Малком, присевшие на скамейку запасных.

Шанс проявить себя представился группе футболистов, имеющих в нынешнем сезоне мало практики, что, наверное, не могло не отразиться на потенциале «Зенита».

Тому же Зелимхану Бакаеву с правого края не удавалось точно доставлять мяч в штрафную площадь, где его ждали большие Александр Ерохин и Матео Кассьерра. Не работала доставка и от Густаво Мантуана слева. Настроить игру пытался Клаудиньо, через которого шли практически все атакующие потоки, но и от него не исходила острота. Немудрено, что петербуржцы нанесли один удар в створ за весь первый тайм, и тот разминочный для вратаря Алексея Городового.

Лучшее, что создал «Зенит» до перерыва,— это прострел Алексея Сутормина на Ерохина, который, впрочем, не сумел подстроиться под мяч и как следует пробить. А вот «Факел», большую часть времени действовавший ярко выраженным вторым номером, был очень близок к классическому голу в раздевалку, когда Матвей Ивахнов выиграл подбор после подачи в штрафную, но у воронежца не получился акцентированный удар с близкой дистанции, и голкипер гостей Михаил Кержаков без проблем справился с ним.

На второй тайм Семак решил выпустить Малкома вместо абсолютно непродуктивного Бакаева, и замена сразу принесла свои плоды. На 46-й минуте лучший бомбардир «Зенита» в чемпионате убежал один на один с вратарем, легко обвел Городового и поразил пустые ворота. Нельзя не отметить и классный длинный пас, который выдал бразильцу Кассьерра.

Отыгрываться «Факелу» было трудно. Чистяков и Дуглас Сантос при поддержке Далера Кузяева, «исполнявшего» в этом матче Барриоса, ошибок практически не допускали и в центре обороны разгуляться сопернику не давали.

Кроме того, Семак дополнительно укрепил среднюю линию и активировал свежего Вендела, а ближе к концу матча добавил в защиту и Арсена Адамова.

Петербуржцы полностью контролировали игру даже при минимальном счете, а на 82-й минуте Малком увеличил его, подкорректировав удар Данила Кругового. «Зенит» одержал третью победу и с девятью очками пока вышел на второе место в группе, опередив «Крылья Советов», которые через неделю встретятся со «Спартаком».

Александр Ильин